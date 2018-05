Zidane: "Como dijo Isco, el marrón me lo como yo"

Rueda de prensa de Zinadine Zidaneprevia a la final de la Champions, la última de la temporada. El técnico galo ha hablado de la final, de la alineación, del rival y de muchas más cosas.

Tercera final consecutiva: “Detrás de esto hay mucho talento y mucho trabajo. Llegar a una final no es nada fácil. Estamos contentos de poder jugar otra”.





Ser el primer entrenador con 3 Champions seguidas: “Es bonito, es mi pasión, siempre he competido, me gusta competir, y detrás de eso hay mucho trabajo, no sólo mío. Este club es lo que tiene. A mí me gusta competir y trabajando en el Real Madrid puedes llegar a hacer lo que estamos haciendo. Lo vivo con normalidad”.

Cristiano Ronaldo: “Lo veo bien. Vive para jugar estos partidos”.

Gonzalo Arroyo Moreno/GettyImages





Los suplentes: “Como dijo Isco, el marrón me lo como yo. Quien se quede en el banquillo no puede pensar que no es un gran jugador. Yo tengo que tomar decisiones, y todos los jugadores son muy buenos. Nosotros pensamos como equipo. El que no juegue puede estar decepcionado, pero cuando empieza el partido está con el equipo y es lo que tiene que hacer. Somos una piña, un grupo. El que se queda en el banquillo puede aportar igualmente al equipo”.

¿Sufre Zidane en las finales?: “Hoy no. Estamos como siempre antes de un partido. Al revés, estamos contentos por vivir otra final. Este momento, hoy y mañana, nunca lo vamos a vivir. Vivimos muchas cosas, pero hoy y mañana, nunca más lo vamos a vivir. Tenemos que aprovechar. Si mañana tengo presión, no pasa nada. Es la vida. Mejor. Es ser humano somos emoción pura y si tengo un poco de presión, mejor, más bonito”.

Favoritos en la final: “No es así, es otra final y tenemos la misma oportunidad que siempre. No somos favoritos. Está 50-50, como siempre en las finales. En el vestuario no pensamos que somos favoritos”.

Parecidos con Klopp: “De jugador un poco mejor yo, aunque él también jugaba bien. Como entrenador tengo mucho respeto para este señor que tiene mucha experiencia. Lo que ha hecho en el fútbol lo ha hecho fenomenal. Luego, no te puedo decir en lo que nos parecemos. Cada entrenador es distinto, pero le respeto”.

¿Valorado?: “A mí lo que me importa es dar todo lo que tengo dentro. La satisfacción de darlo todo es lo que cuenta. Yo me siento valorado porque doy todo. Luego lo que piense la gente no lo puedo controlar y no pasa nada”.

Como vive el caos: “El fútbol es muy sencillo. Hay dos equipos y tú tienes que saber dónde te puede hacer daño el rival. Y cuando tú tienes el balón hay que tratar de hacérselo a él. Mañana habrá momentos difíciles y sufriremos. Intentaremos que sea lo menos posible”.

Jugadores fuera que han hecho méritos: “Es el peor momento para un entrenador. Cuando tienes que elegir, sobretodo en una final. Pero los jugadores lo saben. Es la parte más difícil de un entrenador, pero la tengo que asumir y es mi responsabilidad”.