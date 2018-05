La respuesta de Ronaldo sobre si cree que Neymar llegará al Real Madrid

En una entrevista para El Partidazo de la cadena COPE, la leyenda del fútbol y bicampeón del mundo confesó que ve ‘casi imposible’ que el ex FC Barcelona se vista de blanco: “Yo lo veo muy complicado. Yo lo veo casi imposible. Pero nunca se sabe. Una vez que un jugador decide irse, no hay quién lo pare. A mí me ha pasado algunas veces, a otros jugadores les ha pasado otras veces. Pero no sé si es el caso que Neymar quiere irse. Yo a Neymar no le he preguntado. De este tema yo creo que vamos a escuchar mucho de aquí en adelante, con una pequeña pausa durante el Mundial. Pero yo creo que este tema va a dar a alargarse”.

Buda Mendes/GettyImages





Eso sí, piensa que la directiva del Madrid debe estar atenta a su situación: “Si el jugador decide que quiere irse, yo creo que el Real Madrid tiene que estar muy atento para que venga al Madrid. Pero, antes de eso, no sé qué podemos hacer o qué podemos hablar”.





No quiere involucrarse: “No tengo nada que ver con eso. Si pasa algo, no seré yo el que voy a hacerlo y tampoco a meterme. No sé en qué situación esté. Yo me mantengo al margen”.





¿Neymar es compatible con Cristiano? “Por supuesto que sí. Nunca va a ser un problema. Dos jugadores buenos deben estar siempre juntos, es mejor que separados”.