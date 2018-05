¡BOMBAZO! | El Real Madrid presenta a su primer fichaje para la nueva temporada

A NG Soccer comunica que o atacante Rodrigo Rodrigues passará a defender as categorias de base do @realmadrid a partir da temporada 2018/2019. O jogador, de apenas 18 anos, realizou exames médicos na Espanha nos últimos dias e assinou contrato. A empresa e o clube espanhol reservam o direito de não divulgar detalhes do acordo. “É a realização de um sonho poder vestir a camisa do maior clube do mundo. Tenho certeza de que estou no melhor lugar para me desenvolver como jogador. Espero dar muitas alegrias ao torcedor e conquistar títulos”, afirmou Rodrigo. Toda a negociação entre Novorizontino e Real Madrid foi intermediada pelos representantes de Rodrigo, os agentes Edu Schimidt, Neto Genovez e Guilherme Alves. “O Rodrigo é um dos jogadores mais talentosos do mundo em sua geração e terá toda a estrutura possível para crescer ainda mais. Foram meses de trabalho intenso. Só podemos agradecer ao Novorizontino e ao Real Madrid pela forma profissional como a negociação foi conduzida”, afirmou Edu. #Rodrigo #RealMadrid #NGSoccer #HalaMadrid

