​REVELACIÓN | Damm explicó el motivo por el cual no pudo llegar a Europa

El atacante Jürgen Damm, que fue uno de los recortados finales en la Selección Mexicana, mostró que no se decepcionó por haber quedado fuera del listado para acudir al Mundial de Rusia 2018, pues sabe que aún tiene oportunidad de acudir a Qatar 2022.





No obstante, el canterano de los Tecos UAG reveló al portal MedioTiempo que su actual club, Tigres, frustró su sueño de militar en el Viejo Continente, todo porque elevaron el costo de su carta, lo cual no fue del agrado de los cuadros europeos.

Entre los equipos que buscaban fichar al extremo estaban el Real Betis de España, el PSV Eindhoven de Holanda y el AS Roma de Italia, lo cual se enteró a través de sus compañeros de selección Andrés Guardado y Héctor Moreno.





Este hecho, del cual se enteró apenas en días recientes, le causó tristeza pues en algún momento pudo irse gratis al culminar su contrato, pero por el cariño que le tomó a la institución felina optó por renovar para que pudieran obtener una ganancia. Su contrato acababa a mediados del 2018 pero prefirió renovar en septiembre del 2017 y ahora está atado al club hasta junio del 2022.

“Me siento desilusionado, un poco triste por cómo se manejó la directiva en ese sentido, siempre he sido muy honesto, muy educado con ellos, traté de comunicarme con ellos (para ver si tendría vacaciones) y nunca me contestaron”, indicó el ex de Pachuca.





“En todo momento cuando ha estado de mi parte hacer algo. Cuando se me estaba terminando el contrato y me pude haber ido gratis, no quise hacer eso por respeto y cariño al club, por eso firmé. Héctor Moreno y Guardado que estuvieron en la Roma, Betis, PSV, me dijeron que directores deportivos preguntaban por mí y les decían 15 millones (de dólares), me pude haber ido gratis y no quise hacer eso”, añadió.

Asimismo, el nacido en Tuxpan comentó que gracias al Principito supo que los Verdiblancos estaban dispuestos a ficharlo pero al final decidieron elegir un futbolista con un precio más accesible como el español Cristian Tello.





“A mí me dijo Andrés Guardado que el Betis me quiso comprar, Tigres le dijo 15 millones y compraron un jugador que estuvo en el Barcelona, Cristian Tello, en cinco millones, el mercado acá está muy inflado”, explicó el tres veces campeón de Liga con la UANL.

El jarocho retornó el domingo a tierra regia para reportar con los Tigres el lunes 4 de junio, ya que el nuevo presidente del club auriazul, Miguel Ángel Garza, ni si quiera contestó sus llamadas y mensajes.





“Le mandé mensaje al profe, me dijo que no hubo respuesta, que me tenía que presentar. Miguel ni me contestó, el profe Tuca (Ricardo Ferreti) fue el que me dijo que no simplemente”, dijo el atacante.

Y aunque aún hay tiempo para ser negociado en el Viejo Continente, Jürgen sabe que su futuro está todavía con Tigres.





“Me gustaría seguirme consolidando, tener un torneo completo de titular, meter goles, asistencias, ser un referente del equipo”, finalizó.

