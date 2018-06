CRITICONES | Potro Gutiérrez pide a la afición dejar de juzgar al Tri y empezar a apoyar

La Selección Mexicana sigue generando dudas de cara al Mundial de Rusia 2018 pues en su último partido de preparación previo a la justa cayó 2-0 frente a su similar de Dinamarca, combinado que también participará en el certamen.

El cotejo volvió a exhibir el sistema implementado por el técnico Juan Carlos Osorio pues además de no tener un estilo definido volvió a hacer sus famosas ‘rotaciones’ dejando claro que varios elementos no están en condición para el campeonato, tal como Giovani Dos Santos y Rafael Márquez, uno que llegó entre críticas y el otro por su edad.

Y aunque El Predicador tiene varios enemigos gracias a su gestión hay alguien que salió a defenderlo, Raúl Gutiérrez, quien pidió se deje de criticar al entrenador y a los jugadores pues carecen de fundamentos para hacerlo ya que los duelos amistosos no han sido parámetro para la Copa del Mundo.





“Qué inicie el Mundial y habrá tiempo para el análisis real y correcto, los juegos de preparación no garantizan nada, aún ganando, así que a seguir apoyando, dejarse de rumores baratos y fortalecer la esperanza de que toda va a ir mejor”, publicó El Potro en su cuenta oficial de Twitter.

De cualquier forma la mayoría de la afición tiene poca esperanza de ver trascender a México en la justa internacional pues deberá pasar primero la Fase de Grupos, donde se medirá a la campeona Alemania, a Suecia y Corea del Sur.





Obviamente el tuit no le gustó a los seguidores aztecas, así que le mandaron algunas respuestas al estratega: “Eso mismo se dijo después de los 7, y después de Alemania B y después de Jamaica #FueraOsorio”, “Por más que quiero, no te creo”, “En otras palabras, vamos a echarles porras aunque no jueguen a nada. Vamos México!”, “Lo veo y no lo creo!”, “¿Cómo va a mejorar? Por arte de magia? Por un chispazo de algún jugador? Con un 0-0 siendo la figura el portero? No pues gran funcionamiento”, “Maestro, con todo respeto está usted equivocado, no tenga miedo de expresar su opinión”.









Asimismo, también hubo personas que vieron el lado positivo del mensaje y mostraron su optimismo: “Un argumento sólido sería que, no es la primera vez que llega a un Mundial con tantas dudas. De los últimos cinco Mundiales, @misleccionmx SIEMPRE ha hecho una buena fase de grupos y se ha quedado cerca de avanzar a cuartos de final, no veo porque esta vez no podría ser la buena!”, “Enorme mi Potro! Un argumento de alguien que ha dirigido. Y no habla detrás de un celular o mesa de ‘análisis’. Abrazo”, “Eso Raúl, por eso siempre tu voz serena y sensata ayuda mucho, seguro les irá bien!”.





Cabe recordar que el exjugador del Atlante hace poco también defendió la fiesta con escorts que tuvieron los seleccionados pues aseguró que era su día libre y el evento no tendría implicaciones en suelo ruso.

“No sé cuánto tiempo llevaban concentrados, pero si les dieron la noche libre, pienso que no pasa nada. No hay que hacer dramas de una situación que es muy normal en el fútbol mexicano. Estoy seguro de que esa noche libre que les dieron tenía horario para regresar a la concentración. Falta mucho para el Mundial y esa noche libre non tendrá implicaciones en lo más mínimo”, explicó el DT campeón con la Selección Mexicana Sub-17.

