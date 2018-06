De Anda no considera unfracaso su estancia en Chivas

Menos de cuatro meses y decidió dar el paso a un costado. Francisco Gabriel de Anda no estará más con Chivas y este martes hizo oficial su salida del equipo como Director Deportivo.

Para Paco, su corta estancia en Chivas no es un fracaso, sobretodo tomando en cuenta todos los problemas extracancha que surgieron y que desencadenaron el adiós de Matías Almeyda, además de venta de jugadores importantes como Rodolfo Pizarro.





“No es un fracaso, porque hay un título internacional, es doloroso, pero en cuatro meses tengo un título internacional con Chivas y eso nadie me lo quita, para mí la satisfacción de estar en la final para el momento que vivía el equipo, es algo que me voy a llevar para siempre, porque de jugador no lo hice, porque en ese sentido, por eso me buscan , porque a donde yo voy, gano, y eso se lo dije al señor Vergara, para mí no es fracaso porque no puede hacer lo que yo quería hacer, y mando mi más grande agradecimiento para todos los jugadores y directiva", dijo.

Una de las cosas que más complicó el tiempo que estuvo en el club fue la falta de información, pues hubo tema como el de los adeudos a la plantilla de los que no estuvo enterado hasta que se hicieron públicos de parte de los jugadores.

“Algunos temas me terminaron afectando, principalmente lo de los adeudos con los jugadores, ese es un tema que no es fácil de lidiar, afortunadamente ya casi está arreglado, pero en lo deportivo íbamos caminando, pues llegué yo, y no porque haya llegado, pero la presencia de un director deportivo generó algo que cambió y en Nueva York explotó lo de los adeudos, fue difícil controlarlo, pero lo hablé con Matías, porque era un momento que podía tirar todo por la borda", comentó.

De Anda no dejó pasar la oportunidad para agradecer a Jorge Vergara y su hijo, Amaury por la oportunidad de haber llegado a un equipo con la grandeza de Chivas.

Refugio Ruiz/GettyImages

“Hoy después de cuatro meses las circunstancias no son favorables y solo agradecer al señor Jorge Vergara, Amaury Vergara, José Luis Higuera y a Matías Almeyda, que sin llegar a ser amigos, tengo una muy buena relación con él, a los jugadores. Ayer, Edwin Hernández tuvo unas palabras con las que me quedo, eso me deja claro el cómo me ve gente como él que es muy representativo para el grupo", finalizó.

