¡YO QUIERO UNA ASÍ! | Esposa de Héctor Herrera revela por qué lo perdonó

Luego del escándalo en el que se vio envuelto el mediocampista Héctor Herrera con el tema de las escorts, mucho se habló de su posible divorcio con su esposa, quien pidió hablar con él luego de la polémica. Sin embargo, la chica decidió perdonar al 'HH'.

¡No te olvides de seguirnos también en nuestra cuenta de Instagram, @90min_es!



Shantal Mato, pareja del volante del Porto, aseguró que todo está bien entre ellos, y se dio tiempo para hablar acerca de lo que charlaron después de la fiesta que organizó Herrera al finalizar el partido de despedida del Tri ante Escocia.

Image by Arturo Du León





"Antes de que saliera la publicación me mandó un mensaje que decía: ‘Mi amor, tengo que decirte algo, quiero que estés tranquila. Hay unas fotos de la fiesta y las van a publicar en una revista. No hay nada en especial. Estaba afuera esperando un taxi, una de las invitadas estaba ahí y me pidió que me tomara un foto con su chofer, me agradecieron y salgo abrazándola. Van a sacarlas de contexto y seguramente la nota no dirá nada bueno, pero quiero que lo sepas por mi antes”.

Colgué el teléfono y no le volví a contestar. Hablé con su representante, me mandó las fotos, me dijo que creyera en él. No tenía palabras, nunca habíamos estado expuestos de esa manera. Lloré ese día. Me dolía verlo exhibido como si fuera el más borracho o el peor enfermo sexual. Me dio mucha tristeza que existan estas personas (de la revista) que con tal de comer se atrevan a destruir vidas, a dañar familias”, detalló la consorte de Héctor Miguel.

Por su parte, el mexicano mencionó que, al romper filas con el combinado nacional y directamente se dirigió con su esposa, a quien abrazó, besó y le espetó que sólo eran algunas amigas y miembros de la familia.

¿Quieres saber todos los pronósticos del mundo del fútbol? Haz click aquí y visita Caliente.mx