¡​NO, GRACIAS! | El candidato al Tri que ha rechzado el ofrecimiento

Tras la eliminación de la Selección Mexicana de la Copa del Mundo de Rusia 2018 aún no se hace oficial la salida del técnico Juan Carlos Osorio del banquillo, sin embargo, se han empezado a manejar varios nombres para que tomen las riendas del equipo si el colombiano no alarga su contrato.





📊#EncuestaLUP📊



Se avecinan cambios...



¿Fue un fracaso traer a Juan Carlos Osorio a la Seleccion Mexicana?#SíLUP#NoLUP



🔥¡PARTICIPA!🔥 pic.twitter.com/A8blbMUqjT — La Última Palabra (@UpalabraMX) July 4, 2018





Por ahora algunos de los estrategas que se manejan en el seno del Tricolor son el argentino Matías Almeyda, el portugués André Villas-Boas y el mexicano Miguel Herrera, éste último que vivió y dirigió en el Mundial de Brasil 2014.

Al cuestionarle sobre la posibilidad de volver a dirigir al cuadro azteca, el Piojo argumentó que está feliz en el Club América y que incluso se vislumbra para salir campeón en el Torneo Apertura 2018.





Matías Almeyda rechaza oferta y queda a la espera ¿De la Selección Mexicana? 😱🇲🇽



IMPERDIBLE 👇https://t.co/swSSDGcdnB pic.twitter.com/n1csO54BIf — ESPN.com.mx (@ESPNmx) July 3, 2018





“(Te han buscado para regresar a la Selección) No sé, ni me interesa y no peleó selección. Si mañana me llaman estaría listo, pero estoy muy contento en América, estoy armando el equipo y ojalá y nos dé para tratar de ser campeones. Estamos trabajando muy bien y estoy contento para conseguir los objetivos”, indicó a ESPN.

No obstante, el exfutbolista del Atlante argumentó que no se está candidateando para ser el entrenador de la Furia Azteca pero tampoco le desagrada la idea de volver a dirigirla pues su salida no se dio por resultados sino por otros factores.





"No peleo la Selección"



Miguel Herrera se centra en América, pero dice estar listo para el Tri 😮https://t.co/MulsRCyHww — ESPN.com.mx (@ESPNmx) July 4, 2018





“Estoy buscando hacer muy buenos torneos con América, estoy muy contento acá y espero estar muchos años acá. Como siempre lo he dicho, si me vienen y me buscan siempre estaré listo para la Selección, pero no me estoy proponiendo ni estoy buscándome un espacio. Sí obvio que este era un grupo que me tocaba porque no salí por resultados, pero bueno ya pasó”, añadió el polémico estratega.

Asimismo, el ex de Rayados de Monterrey halagó a la actual generación de la Selección Mexicana, a la cual ve desaprovechada, pues cree que tiene mucho talento y que espera pueda verlos en la siguiente edición de la Copa del Mundo.





Javier Aquino habla sobre la posibilidad de que llegue Matías Alemyda o Miguel Herrera



Vía @dangerousmanyrm



💻📲 Más información en https://t.co/4erib7XHfs pic.twitter.com/QgSaYR5UAy — Esto en Línea (@estoenlinea) July 5, 2018









“Ojalá y llegaran todos (a Qatar 2022). Me parece que esta generación se está desaprovechando porque es una generación muy buena, de gente muy exitosa, todos ganaron algo, desde campeonato del mundo infantil, medallas de Oro, campeón en todos lados, es una generación muy buena que se está desaprovechando”, expresó.

Sobre el ciclo del Predicador, el Güero aseguró que jamás le gustó su método aunque reconoció que hizo cosas rescatables y no hubo retroceso.









“Hay mucho que rescatar de la eliminatoria y de su trabajo, no se retrocede, porque se clasifica de la Fase de Grupos. No es fácil calificar de la Fase de Grupos y han sido siete Mundiales acompañados de Brasil como los únicos que lo hemos hecho. Los demás no han accedido de Fase de Grupos y México está más cerca de lograr el quinto partido”, finalizó.

¡No te olvides de seguirnos también en nuestra cuenta de Instagram, @90min_es!