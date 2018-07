POLÉMICA | Ex capitana de Brasil ataca a Osorio por una frase machista

Las exageradas actuaciones de Neymar Jr durante el juego contra México, en los Octavos de Final del Mundial de Rusia 2018, causaron el enojo de más de una persona pues la afición azteca, así como Miguel Layún, Juan Carlos Osorio, Peter Schmeichel y Alan Shearer criticaron sus acciones.









El estratega colombiano incluso se le fue a la yugular y comentó que su forma de perder tiempo es inconcebible: “Es una vergüenza para el fútbol que se pierda tanto tiempo en un jugador. Una vez se perdieron cuatro minutos y eso no es un buen ejemplo para los niños. Esto es un juego de virilidad, de hombres, como otros deportes, no con tanta payasada”.





Estas palabras no cayeron del todo bien en Juliana Cabral, exfutbolista y excapitana de la Selección de Brasil Femenil, pues descalificó totalmente al cafetalero por indicar que el balompié únicamente es un deporte de varones.





El director técnico de México, Juan Carlos Osorio se despachó en rueda de prensa en contra de Neymar - https://t.co/hhiFjZpppZ pic.twitter.com/NzwygNbNFE — Gol Caracol (@GolCaracol) July 2, 2018





“Creo que es una gran tontería esta cuestión de que el fútbol es cosa de hombres. El fútbol es de quien sabe jugar, es de quien sabe tener el control emocional, por qué es una gran guerra psicológica, es una gran cuestión de control de espacio”, declaró a ESPN Brasil la carioca.

No obstante, el delantero del PSG no se salvó tampoco de la crítica pues la exjugadora reveló que ese tipo de exageraciones no deberían tener cabida en el terreno de juego.





Le llueven críticas a Osorio en Brasil por sus palabras ✋https://t.co/B3wslQvyZT — ESPN.com.mx (@ESPNmx) July 4, 2018









“Cuando vi la imagen pensé que realmente habían roto la pierna de Neymar de tanto que él rodaba y ponía la mano. Ese es el gran problema. Si él se queja, no tiene que hacer eso. Por lo menos, era una tarjeta amarilla porque su pie no tiene que pisar a nadie. Si es fuerte, si es débil, no justifica la acción, aquello no cabe en el juego, no cabe dentro del campo, no cabe fuera del campo”, apuntó la sudamericana.

Asimismo, las presentadoras ibéricas Cristina Pedroche y Lorena Castell también tundieron al Profe pues consideraron que sus declaraciones demeritan lo que el fútbol femenino ha logrado hasta ahora.





Las polémicas declaraciones de Juan Carlos Osorio siguen dejando estragos, así responden a la crítica machista del entrenador de @miseleccionmx. 👀 https://t.co/6VppPZ7aj7 — AS USA (@US_diarioas) July 5, 2018

“¿Dónde pone que el fútbol es una cosa de hombres? ¿Las mujeres no jugamos? O sea, eso no lo consideramos fútbol. Vamos que estarás cabreado porque te han eliminado, porque Neymar exagera más que Nicolas Cage en una película de miedo. Pero eso no es razón para que te pongas machista y ‘marichulo’ diciendo que el fútbol es una cosa de hombres. Que yo recuerde al fútbol se juega con una pelota y no con dos”, externó Castell.

