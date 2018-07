¡​TODO REVELADO! | Luis García contó como surgió su apodo del 'Doctor'

Los elementos de TV Azteca, Christian Martinoli y Luis García, se han convertido en dos de las principales figuras del periodismo deportivo mexicano, estando entre los preferidos del público a la hora de decidir dónde ver los juegos de la Selección Mexicana.





“Esa tercia, par de vividores” A post shared by cmartinolimx (@cmartinolimx) on Jul 8, 2018 at 5:27am PDT

El exfutbolista y el argentino le han dado un nuevo sabor al cronismo deportivo pues gracias a sus constantes burlas, críticas, cotorreo y análisis, han sabido llevar la batuta en la televisora de la Ajusco.

Por otro lado, al Niño Artillero desde hace mucho tiempo se le conoce como el ‘Doctor’, algo que muchos piensan puede deberse a que estudió medicina u odontología, sin embargo, ya reveló que el apodo no surgió por dichas carreras sino gracias al seguidor del Toluca.





#Cotorreo: Luis García reveló el porqué de su apodo… Martinoli, el culpable https://t.co/9ZiWIya81U pic.twitter.com/bsEbSQhKLt — Deportes MX (@SportComedyMx) July 7, 2018





El mundialista en Estados Unidos 94 indicó a José Ramón Fernández, en entrevista con ESPN, que el nacido en Mar de la Plata decidió nombrarlo así por sus constantes fracasos matrimoniales, entre ellos con Kate del Castillo, diciéndole que seguramente tiene un Doctorado en Leyes.

“Ya sabes que a mí me gusta mucho ese tema de los matrimonios, como tal lo he intentado tres veces, entonces el tarado de Martinoli me dijo ‘tú eres como el doctor divorcios’ y de ahí salió el tema y como dicen por ahí, una mentira repetida un millón de veces se volvió una verdad, de un sitio tan burdo surgió el tema del doctor. Mi familia y mis amigos no me dicen doctor pero un segundo o tercer círculo si me identifica como doctor y me parto de risa, piensan que soy dentista”, le contó a Joserra.





¡Luis García revela por qué le dicen el 'Doctor'! 😱



Una plática imperdible de @GarciaPosti con @joserra_espn en ESPN Personajes 👏😎



⏰ 8PM ESPN 2 🇲🇽

⏰ 9PM ET ESPN Deportes 🇺🇸 pic.twitter.com/7wwT7xFiIj — Futbol Picante (@futpicante) July 6, 2018

Sobre el famoso ‘quinto partido’, el ex del Atlético de Madrid mencionó que México siempre tiene la necesidad de ver a alguien triunfar y pidió a los jugadores que sean conscientes porque tiene a todas las personas esperando mucho de ellos, aparte criticó a los seleccionados de decir que siempre dicen que van a ser campeones, algo que no dicen ni el argentino Lionel Messi o el alemán Toni Kroos.

“Yo creo que somos un país que está siempre en la necesidad de triunfo, que alguien gane algo aunque no sea yo, le ponemos nuestra felicidad en la espalda de 23 jugadores a 120 millones de mexicanos. Siempre dicen vamos a ser campeones del mundo, hay una necesidad de ganar por cuestiones sociales, económicas, donde el mexicano necesita ganar”, expresó el surgido de Pumas.









El exdelantero también tocó que su peor pasaje como seleccionado fue en la Copa América 93 cuando Miguel Mejía Barón prefirió defender a Hugo Sánchez pues la federación no lo quería ver como titular y aún así lo puso a jugar, por lo cual García quedó fuera del once inicial, lo que le molestó a tal grado que dejó de hablarle cuatromeses al estratega.

“La gente de la Federación Mexicana me está pidiendo que yo me eché a Hugo, que lo saque del escenario y no lo voy a hacer. Tú eres el futuro de la Selección, juegas en España, andas muy bien, tengo que decirte que no vas a ser titular (dijo Barón). Salgo del cuarto y le digo ‘puta, no tengo nada de hablar contigo’. Entré a la regadera con agua helada para enfriarme. Me habló y le colgué. Estuvimos cuatro meses sin hablarnos porque creí que era una injusticia terrible”, reveló Garcia Postigo.





Del mismo modo, el Doctor contó que el poblano es su maestro en el periodismo deportivo y le agradeció por haberlo protegido y orientado pues gracias a él ya lleva 18 años de carrera.





¡No te olvides de seguirnos también en nuestra cuenta de Instagram, @90min_es!