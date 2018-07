REVELADO | La alocada fiesta de ​Vinicius por su cumpleaños

Vinícius Junior viaja hoje (sexta-feira) para Madri. Antes, comemorou seu 18° aniversario no Rio Beach Club, região da Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, em festa para cerca de 600 pessoas na noite de quinta. A revelação do Flamengo, vendida ao Real Madrid por €45 milhões, está completando hoje (12 de julho) 18 anos e, enfim, assinará seu contrato profissional com o tricampeão da Uefa Champions League. Vinícius fará a pré-temporada no CT do clube entre 16 a 26 de julho. Depois, segue com o elenco do Real Madrid para a América do Norte, onde o time fará um amistoso no México e três nos Estados Unidos. Vinícius Junior embarca para a Espanha na tarde desta sexta-feira.

