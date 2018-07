VÍDEO | Chivas no quiere saber nada de Almeyda y así se lo hace saber

El nombre de Matías Almeyda en el equipo de las Chivas no puede ser olvidado y a pesar de que ya no pertenece más a la institución rojiblanca, aún el nombre del argentino ronda por la boca de algunos directivos del rebaño. Aunque no lo quieran, la prensa suele hacer preguntas incómodas, esas preguntas que no muchos se atreven a contestar pero que Higuera tomó valor de opinar sobre la posible convocatoria del argentino al banquillo de la Selección Mexicana y esto fue lo que dijo:

¿ALMEYDA EN SELECCIÓN MEXICANA? #CentralFOX José Luis Higuera, CEO de Chivas, habló sobre la posibilidad de ver a Matías Almeyda en el Tri... pic.twitter.com/BLz0Sy9JjJ — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) July 17, 2018





Y aunque no se quiera hablar del tema Almeyda en Verde Valle, es algo que los directivos no pueden evitar, pero es que hacen unos méritos... Como por ejemplo, en el video de la presentación del equipo de la nueva playera de las Chivas, la directiva fue muy cuidadosa en no mostrar imágenes que tengan que ver con el entrenador que les dio 5 títulos.





Hasta el día de hoy no se sabe por que la directiva rojiblanca se encuentra tan molesta con Matías Almeyda, ya que es evidente que no quieren recordar nada que tenga que ver con el sudamericano y que sin duda para los aficionados resulta ser algo patético, que los diligentes no reconozcan el gran trabajo que hizo "El Pelado" con la escuadra del rebaño.