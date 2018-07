REVELADO | Las 5 razones de Yon De Luisa para no traer a Almeyda al Tri

En los últimos días el tema que está causando mucha polémica en el balompié mexicano, es la pregunta sobre: ¿Quién será el próximo entrenador de la Selección Mexicana? Un tema que tiene nervioso a ciertos personajes del futbol mexicano. Sobre todo son aquellos que están impidiendo que en nuestro futbol haya un avance, ya que siempre están por encimas sus intereses económicos que los deportivos.

Miguel Tovar/GettyImages

Realmente el tema que se está suscitando en la FEMEXFUT es para poner mucha atención y más cuándo el Diario Record, ha publicado una nota en la que se revelan los 5 puntos por los cuales el nuevo presidente y ex integrante del Club América Yon De Luisa, no quiere a Matías Almeyda en el banquillo del TRI.

Estos son los puntos que da el Diario Record del "¿Por qué?" Yon De Luisa no quiere llevar al argentino al banquillo de la Selección Mexicana:

1) "La principal razón que aleja a Almeyda de la Selección Mexicana es que aún no platica frente a frente con De Luisa, en persona, pues el Pelado vuelve apenas a Guadalajara y me dicen que Yon no está convencido aún, por este importante hecho de no conocerlo".





2) "Hay varios puntos que destaca el grupo anti Pelado. En este sector están los integrantes de la actual Comisión de Selecciones, que temen que con la llegada de Matías tengan que hacerse a un lado, y cada vez que pueden recuerdan a los dueños que no deben olvidar cuando Almeyda no apoyó a la FMF al prestar jugadores, como los casos de Pulido o Zaldívar; no perdonan esa ‘traición’.





3) "Un tema central para los propietarios que no quieren al argentino es que es un entrenador "pro jugador”, es decir, que en caso de conflicto apoya a los futbolistas, que no es totalmente institucional, le da lugar al ‘patea balones’ frente al propietario, y eso aseguran que será un riesgo mayúsculo en Selección Nacional".





4) "El otro argumento para decirle que no a Almeyda es su cercano trato con la prensa, pues estos propietarios no quieren que filtre temas secretos a sus ‘amigos’ en los medios de comunicación; si bien Osorio también tenía estos contactos, el colombiano supo guardar discreción en muchos asuntos, caso que no consideran que lo haga el Pelado".





5) "Como no hay prisa por anunciar al futuro técnico del Tri, este grupo anti Almeyda seguirá con la campaña de negarle la entrada por varias semanas más y, me contaron, muchos están proponiendo ya a un mejor candidato: el Tuca Ferretti, tema para otro Franco en una siguiente entrega".





Con lo anterior podemos decir que se comienza a complicar la llegada de Matías Almeyda a la Selección y que esperemos la decisión que se tome en los próximas días sea para el bien del futbol mexicano. Recordemos que Ricardo Ferreti no apoya al talento mexicano y mucho menos el de su cantera.