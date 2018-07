​¡NO AGUANT VARA! | Chicharito se enganchó con usuario tras dura crítica

Tal parece que ver al delantero Javier Hernández engancharse con los usuarios en las redes sociales se está volviendo algo típico, pues nuevamente se vivió otro capítulo donde recibió una fuerte crítica y no lo toleró.





Chicharito se enganchó con usuario en redes… No aguantó las críticas! 😯 Checa: https://t.co/Nrj9tpFECv pic.twitter.com/XITKXlHXfV — SoyReferee (@SoyReferee) July 25, 2018





Hace una semana el Chicharito subió una polémica foto en sus cuentas de Twitter e Instagram con la palabra “Impresionanti”, donde en cierta forma hizo mofa del video sexual en el que se involucró Luis Roberto Alves Zague poco antes de arrancar el Mundial de Rusia 2018.

Esto le trajo la crítica del exseleccionado nacional, Braulio Luna, quien le mandó una indirecta al decir que luego se quejan de la falta de unión entre compañeros de profesión, así que otros más se unieron al ex de Pumas para criticar al ariete del West Ham United.





“Parece que la estancia que has tenido en Europa no te ha permitido madurar profesionalmente… Es una pena y vergüenza que personajes como tú, representan al fútbol mexicano. Si de algo estoy muy seguro, es que no me siento representado por ti, Hernández. Ni hoy, ni nunca”, le escribió el usuario @RealAlanLopez.









La furia del canterano de Chivas se dejó ir con todo, así que no dudó en contestarle de forma sarcástica: “¡Ah, cabrón! Siempre ha sido uno de mis más grande sueños. Representarte. Chin. No he podido. Mi queridísimo, chingón, ejemplar, único, PERFECTO, hermoso, excelente ser humano, gran mexicano y espectacular profesionista, tan honesto Alan López. Que todo lo mejor te llegue, abrazo”.





Después de la cruda respuesta del tres veces mundialista, otros usuarios aprovecharon para enviarle duros mensajes mientras otros le pidieron aguantar la crítica, tal como se lo dijo Luna.

“Increíble tu respuesta, estás en fuera de lugar @CH14_, pero es importante saber que cuando juegas en @miseleccionmx no representas a los mexicanos, nunca llegarás a ser @HugoSanchez_9, eres un mal sueño mexicano, saludos…”, “Aquí se puede ver claramente porqué la selección juega como juega, el 'líder' que literalmente le vale verga si representa o no, a un país, pues bueno, es lo qué hay, sigan alabándolo”, “Ya Chicha, no te enganches”, “Aguanta la crítica”, se pudo leer en el hilo de la historia.





Increible tu respuesta, estás en fuera de lugar @CH14_, pero es importante saber que cuando juegas en @miseleccionmx no representas a los mexicanos, nunca llegarás a ser @hugosanchez_9, erés un mal sueño mexicano, saludos... pic.twitter.com/gh90NEkhct — RMarley (@marley_TLR) July 25, 2018









Querido Chicharito, antes te admiraba mucho pero aquí el buen Alán López tiene razón. Espero actués en consecuencia de tu gran nombre y del gran deportista que eres. — 🇲🇽 Cristóbal Romero (@CRomero1988) July 24, 2018





Eres un tronco Chicharo, no entiendo cómo puede haber gente que te admira habiendo otra grandes figuras del fútbol nacional, lo único que hiciste en el mundial fue “imaginarte cosas chingonas” ni si quiera pasaste a la acción, qué pena que seas un referente para el fut nacional — YeyoGrimes  (@LosLecumberrys) July 25, 2018





Muy elevado su ego, ni pex asi son las estrellitas compa. ‘’Imaginemonos cosas chingonas’’ (nomas hace un gol) el chiste se cuenta solo — jessiecorner (@jessiecorner199) July 25, 2018









D acuerdo a mi tampoco se me hace un representante digno del TRI; es alguien inmaduro, malo en la cancha, encubre a sus compañeritos, 🤥 mentiroso y para acabarla d regar se burla d un compañero d profesión. Uyyy se ardió jajajaja pobrecito — ponchoAñorve (@AorvePoncho) July 25, 2018





Representas a todos los mexicanos, estúpido. Así que no respondas con mamadas. Si no quieres representar a los mexicanos como Alán, como yo o como Juan Pérez, no te vuelvas a poner el jersey de la selección. — Álex G. Padilla (@AlexGPadilla1) July 25, 2018





No creo que esa sea la forma correcta de recriminale. @CH14_ ya despierta que tus últimos dos años han sido para el olvido. Estas muy lejos de ese primer año en Manchester. Que es lo que ha cambiado? — Fernando M P (@fernandompx) July 25, 2018





Cállate pinche @ch14_ que yo sé de dónde vienes y la lana que tuviste que pagar en tus inicios para estar donde estás. No fue por bueno, fue porque tenías la lana en el momento y no como otros talentosos que no pudieron pagarlo. Eres basura. — El Jerry. (@NoMeDepositaron) July 25, 2018





Por ahora el primer compromiso del atacante y los Hammers será el próximo 12 de agosto cuando visiten al Liverpool en Anfield, en el arranque de la Liga Premier para la temporada 2018-2019.





