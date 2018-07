Klopp no se olvida de la final de la Champions y lanza un dardo a Sergio Ramos

Dos meses después de la final de la Champions League el técnico alemán del Liverpool, Jürgen Klopp, sigue cargando contra Sergio Ramos y recriminándole la entrada que lesionó a su gran estrella Mohamed Salah.

PAUL ELLIS/GettyImages

En esta ocasión, Klopp, en una entrevista para el medio británico The Telegraph, definió la actuación del capitán del Real Madrid como "despiadada" y "brutal", no solo por la lesión que provocó a Salah, sino también por la conmoción que causó a su portero Karius, que a la postre resultó determinante.





"Si lo vuelves a ver y no eres del Real Madrid piensas que es despiadado y brutal. Si juntas todas las acciones de Ramos, y he visto fútbol desde que tenía cinco años, verás que pasan muchas cosas con Ramos. Creo que en una situación como la de Ramos con Salah alguien necesita juzgarla mejor. Con el VAR es una situación que debes volver a mirar", afirmó el entrenador alemán.

VI-Images/GettyImages

No cesó ahí en su acusación hacia el defensa blanco. "Fue despiadado. No creo que Mo se hubiera lastimado siempre en esa situación. Esta vez no tuvo suerte. No estoy seguro si será algo que volvamos a ver: darle un codazo al portero, derribar a un rival como un luchador en el centro del campo y luego ganar el partido", concluyó.





Respecto a las palabras del jugador del Real Madrid, el entrenador del Liverpool afirmó lo siguiente. "Ramos dijo muchas cosas que no me gustaron. Como persona, no me gustó su reacción. Fue como 'Lo que queráis, ¿Que queréis? es lo normal'. Ya en la final del año pasado contra la Juventus fue el responsable de la tarjeta roja a Cuadrado. Apenas le tocó y sobreactuó. Nadie habló sobre eso después".





Otro de los puntos fue la conmoción que sufrió Karius. "Franz Beckenbauer me llamó y me dijo: 'tu portero sufrió una conmoción', yo dije '¿Qué?'. Y él respondió: 'he hablado con el Dr. Hans-Wilhelm Muller-Wohlfart (médico del Bayern) y dice que sabía inmediatamente que estaba conmocionado después de que Ramos le golpease”, respondió.

David Ramos/GettyImages

El técnico alemán afirma que no excusa la derrota de los Reds en las agresiones, pero sí que ha querido poner de manifiesto que la actitud del capitán del Real Madrid no tiene cabida en el fútbol actual.