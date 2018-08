BOMBA | El posible entrenador que podría fichar el Manchester United si se va Mou

El Manchester United de José Mourinho no ha empezado con buen pie esta pretemporada, a pesar de la victoria reciente ante el Real Madrid por la mínima (2-1). Los malos resultados (1-4 ante el Liverpool) y la falta de goles del conjunto red han puesto a Mourinho en una tesitura, habiendo llegar a decirle a jugadores como Jesse Lingard o Paul Pogba que acorten sus vacaciones para ayudar al equipo de cara a la Premier League. Pero eso no es todo.

Rey Del Rio/International Champions Cup/GettyImages

“The Special One” podría estar en la rampa de salida tras esta pretemporada. Si eso es así, los red devils buscarían fichar a un sustituto de inmediato. Y es que ya tienen a uno como primera opción si el técnico portugués finalmente se marcha de Old Trafford. Su sustituto sería, nada más y nada menos que, Zinedine Zidane, ex jugador y ex entrenador del Real Madrid.

PIERRE-PHILIPPE MARCOU/GettyImages

Según ha publicado 'The Sun’, se ha hecho eco de que el Manchester United duda de que José Mourinho vaya a cumplir los dos años de contrato que le quedan al frente del banquillo de Old Trafford. Es por eso que el club ya estaría manejando el nombre de su sustituto ideal, en caso de que el de Setúbal se marche. Y ese recambio no sería otro que Zidane. El técnico galo no sólo gusta por su brillante palmarés.

Además de haber sido el único entrenador en la historia que ha conquistado tres Champions seguidas, el United lo tendría fácil para ficharle, ya que el francés llegaría libre a Manchester, tras su decisión de tomarse un año sabático y dejar los banquillos del Real Madrid. Aun así, todo apunta a que será una opción complicada.

El que fuera técnico del Real Madrid aclaró que no dirigiría a ningún otro equipo en estos primeros meses. Y eso que contaba con ofertas desde Catar e incluso de la Federación Francesa para convertirse en seleccionador galo. Además, también se habló de una posible marcha a la Juventus de Turín e incorporarse a la dirección deportiva.

GABRIEL BOUYS/GettyImages

Por ahora, Zidane no piensa en nada más que descansar y alejarse del huracán mediático, pero su nombre está en la agenda del United ante una eventual salida de Mourinho. La actitud del técnico, muy crítico con sus jugadores, estaría provocando el descontento y malestar en la plantilla del United, algo que le podría traer fatales consecuencias. Si Mourinho no es capaz de reconducir la situación y no llegan títulos en la próxima temporada, “The Special One”, podría salir de Old Trafford. Solo el tiempo dirá lo que suceda.