Así fue el mensaje de despedida de Lucas Digne al Barça

En los últimos dos años han sido un sueño de un niño que he podido realizar quiero decir muchas Gracias a todos . En primero al Club que me ha dado todo desde que he llegado . Gracias a todos Los fisios , Los staffs con quien he trabajado , los preparadores fisicos , la gente de la seguridad , de la cucina todos hacen que El club es una famiglia La aficion que esta siempre al lado del equipo y que me ha dado mucho caliño durante dos años . La ciudad de Barcelona que se quedara siempre conmigo por loque he vivido y por la gente que esta increible a todos los momentos . Y en ultimo mis compañeros que antes de ser Los mejores jugadores del Mundo son personas increíbles que te ayudan siempre . Todo eso para decir que el Barça es mas que un club es una famiglia increible Un abrazo muy fuerte a todos y muchas suerte por la temporada 🔵🔴

