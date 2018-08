ÍDOLO | Yerry Mina ya tiene su canción entre los aficionados del Everton

Una semana ha tardado el central colombiano para que los aficionados del Everton, su nuevo club, le hiciera la típica canción que realizan a todo aquel jugador que destaca en el equipo. Lo más curioso es que ni siquiera ha debutado con los Toffees, podría hacerlo este sábado, pero su fichaje por 30,25 millones de euros desde el Barça ha sido suficiente motivo para recibir tal honor.

La canción escogida por los aficionados del Everton ha sido 'Have you seen her', del grupo 'The Chi - Lites', la cual han modificado para adaptarla al nombre del jugador colombiano. Rápidamente el nuevo cántico se ha hecho viral, y es que después de su gran mundial, las esperanzas en el colombiano son grandes.

Image by Manuel Navas

La versión de los aficionados reza así: "We will sing this everywhere we go, in the Champions League and away from home. It’s Yerry Mina ohh it’s Yerry Mina"; que traducido al castellano sería "cantaremos esto a cualquier lugar que vayamos, en la Champions y fuera de casa, es Yerry Mina, ohh es Yerry Mina".