​#CHAMAQUEADOS | El tico que puso el césped del Azteca resultó un engaño

Apenas van cuatro jornadas del Torneo Apertura 2018 de la Liga MX, y algunas fechas de la Copa MX, y el nuevo césped implementado en el Estadio Azteca sigue poniéndose de peor forma, lo cual en ocasiones ni siquiera deja jugar a los futbolistas.





La administración del Azteca está tan desesperada por el mal estado de la cancha que América y el Cruz Azul jugarían como locales en sedes alternas https://t.co/6bKxg4xA2h — Universal Deportes (@UnivDeportes) August 13, 2018





Y aunque el Club América y el Cruz Azul confiaron plenamente en el trabajo del costarricense Enio Cubillo, resultó ser que ni siquiera es ingeniero y que tampoco tenía experiencia colocando pastos, según lo revelado por algunos de sus paisanos.

El encargado de echar de cabeza al líder de la empresa Turf Managers Special fue Ronald Castillo, director de proyectos en Agrícola Roca de Costa Rica, quien brindó una entrevista para el periódico El Universal.





“Conozco muy bien al señor que instaló el campo. Él es arquitecto, no ingeniero agrónomo, no es especialista en céspedes”, asegura Ronald Castillo, director de proyectos en Agrícola Roca https://t.co/RF4m7SktUy — El Universal (@El_Universal_Mx) August 15, 2018





“Conozco muy bien al señor que instaló el campo. Él es arquitecto, no ingeniero agrónomo, no es especialista en céspedes. Nos contactó hace un año o dos para hacer los proyectos de Liga Deportiva Alajuelense”, indicó el hombre al frente de la compañía que colocó la gama del Estadio Nacional de San José y de varios más de Centroamérica.

Cubillo se vendió como un total experto en la colocación de césped, sin embargo, Castillo contó que primero se acercó a ellos para pedir asesoría, aparte reveló que lo corrieron de Pachuca también.





Enio Cubillo, el tico a cargo de las canchas del Pachuca https://t.co/rFDOiz0Alz pic.twitter.com/iFJmhJ4cTk — La Nación (@nacion) June 10, 2017





“Este señor le dijo a la gente de Pachuca que había construido esa primera cancha híbrida en Costa Rica, cuando no es cierto. Tengo información de que lo corrieron de Pachuca, ya no se encarga de sus canchas. En Costa Rica, todo el mundo piensa que es experto en césped híbrido, pero lo único que hizo fue un curso en línea, que le recomendé, de la Universidad de Georgia. No sé si lo terminó, pero no tiene experiencia. Su empresa tiene como dos años de existencia”, informó.

Del mismo modo, la cabeza de Agrícola Roca explicó todo lo malo que hicieron en la cancha del Coloso de Santa Úrsula al no haber utilizado los materiales y herramientas adecuadas, además confesó que arreglarlo saldría en una cifra aproximada de 220 mil dólares.





La cancha del Azteca tardará para estar en óptimas condiciones, dijo Enio Cubillo, director de Turf Managers Specialist. https://t.co/yodVuyvbfj — CANCHA (@reformacancha) August 16, 2018





“Hay varias cosas (que no se hicieron correctamente). No se tenía la maquinaria idónea. Para cortar esos rollos gigantes de césped, usted tiene que utilizar una cosechadora de alta tecnología y en las fotografías se puede observar que empleó una máquina cortadora de concreto. Después, la instalación del césped no se hizo con una máquina de alta calidad. No sé si este tipo aprendió de nivelación de láser. Lo que hizo fue meterse a la boca del león”, agregó.

Castillo no fue el único que le tiró con todo al centroamericano pues también Raúl Barrios, encargado por muchos años del césped del Azteca, dijo al portal SoyReferee que solamente vino a tomarles el pelo con su nula experiencia.





Esta es la REALIDAD del nuevo césped del @EstadioAzteca 😨https://t.co/NGJjZNTB9o — Univision Deportes (@UnivisionSports) August 11, 2018





“Su primer trabajo fue el Azteca. Ahí entendiendo por qué tan mala planeación, elección del césped y la falta de manejo del pasto Kikuyo, que es el que hay en la mayoría de los estadios del país. Además, la cantidad de juegos no es excesiva, es lo normal. No me digan que la cancha del Azteca era de las peores de México, ya era de las mejores de América”, comentó.

Por ahora el Estadio Azteca ya lanzó un comunicado de prensa señalando que la firma francesa Tarkett, experta en céspedes de juego, revisará el campo para ver si el proceso fue hecho de manera correcta.





Dan Duffy, asesor técnico de Tarkett, asegura que la cancha del Estadio Azteca estará LISTA para la reanudación de la Liga MX el 15 sep en el América-Morelia, tras el receso de 13 días por Fecha FIFA.@ESPNmx pic.twitter.com/IdnJWX5ihS — León Lecanda (@Leonlec) August 16, 2018

Cabe resaltar que en el primer informe de la marca europea se señaló que el nuevo pasto necesita adaptarse a su nuevo ambiente y que la calidad híbrida no ha podido verse por el calendario apretado que han tenido las Águilas y La Máquina pero que lo hará en un futuro, aproximadamente para e 15 de septiembre cuando se reanude la Liga MX tras la Fecha FIFA.

