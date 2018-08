REVELADO| Elías Hernández reveló las razones por las que no se sentía cómodo en el Tri con JC Osorio

Una de las críticas más feroces que se le hicieron a Juan Carlos Osorio durante su estadía como DT de México fue no voltear a ver más a Elías Hernández. Ahora, tras un arranque de Apertura 2018 con Cruz Azul, el extremo confesó con variadas razones que nunca se logró sentir cómodo con el timonel colombiano.

En primer lugar y como principal razón, Elías reveló que el hecho de que fuera probado en diversas ocasiones como interior y no siempre como extremo (su posición natural) lo incomodó en su rendimiento en selección:

“Jugué donde menos sabía jugar. En muchos partidos me tocaba jugar de interior, que era una posición que yo no domino, que no era mi fuerte y que no me siento cómodo. Que la puedo desarrollar, tal vez sí. Pero no es una posición que puedas dominar en 3, 4 o 5 días. Sabemos que somos profesionales y que sin problemas podríamos jugar en cualquier posición, pero la verdad no me sentía cómodo", dijo en entrevista con TDN.

AFP Contributor/GettyImages

No obstante, admitió que nunca se lo externó directamente al deté ya que, en su opinión, era algo que se podía inferir porque cada fin de semana jugaba como extremo en León, su ex club:





"Yo creo que no había cuestión de decírselo porque, si en León yo jugaba todo el tiempo por derecha, creo que por eso me llevaban”, argumentó.

En su parecer, se sentía algo exhibido al jugar en otra demarcación que no es la suya ya que no gozó de la oportunidad de competir todo el tiempo en su posición natural:





“Yo la tenía, me sentía así. Llegaba momentos donde yo pensaba: ‘no puedo competir de igual a igual’. Si yo compito en mi posición y me dicen: ‘no te llevo porque este jugador está mejor que tú’, no hay problema. Creo que no tuve la oportunidad de competir al 100% en mi posición”, cerró.

ALFREDO ESTRELLA/GettyImages

En el presente torneo, Hernández ha marcado cuatro anotaciones y servido dos asistencias entre Copa y Liga MX con La Máquina.