POLÉMICO | Un ídolo de Chivas revela que no pudo jugar en Francia por culpa de Vergara

Al parecer la tormenta en el equipo de las Chivas comienza a tomar fuerza, y a pesar de que ya llevan cuatro victorias al hilo, la realidad es que aún por detrás del equipo hay cosas que no se han solucionado. Pero también es importante ser realistas: el equipo del rebaño ha ganado, pero lo ha hecho ante equipos que están de media tabla para abajo.

Desafortunadamente hay quienes se atreven a minimizar el trabajo que está realizando José Cardozo con el equipo del rebaño, pero por esa misma razón aún faltan pruebas más fuertes que el rebaño deberá de superar para seguir demostrando que es un serio candidato para pelear por el título en este torneo de Apertura 2018.

Una de las polémicas extradeportivas recién salió a la luz en TV Azteca. El ídolo del rebaño y ex jugador de las Chivas, Alberto "El Venado" Medina, ha hecho declaraciones muy comprometedoras. El mexicano aseguró que no pudo cumplir su sueño de jugar en Europa por que Jorge Vergara no le permitió fichar por el Lens de Francia.

"Ruggeri me quiso llevar a Europa y no me dejó Vergara. En ese momento él me dijo que estaba muy chavo, que tenía mucho camino por delante con Chivas y que iba a llegar un momento en donde iba a tener un poco de más experiencia", reveló. "Me dijo que me esperara, pero al final creo que son decisiones que pudieron haber cambiado un poco mi carrera, pero sí tuve esa oportunidad y no se dio".

Sin duda, son declaraciones muy lamentables las del ex seleccionado nacional, ya que no podría ser el único caso en dónde el directivo del equipo, le cierra las puertas a sus jugadores para que no puedan cumplir su sueño de jugar en Europa... No queremos ser malos, pero es algo muy similar con lo que pasó hace no mucho con Oswaldo Alanís.