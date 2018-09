¿MENSAJE A LUIS ENRIQUE? | ¿A quién iba dirigida la celebración de Jordi Alba?

Jordi Alba fue uno de los protagonistas de la goleada del Barça ante el Huesca en el Camp Nou. El lateral izquierdo español anotó el séptimo de los ocho tantos que le endosaron los blaugranas a los de Leo Franco y el defensor hizo un gesto de celebración ante las cámaras que muchos interpretaron como un mensaje para el seleccionador Luis Enrique.

Y es que hay que recordar que el actual técnico de España dejó fuera de su primera convocatoria a Jordi Alba para los partidos de Inglaterra y Croacia. Una sorpresa mayúscula que fue achacada a la mala relación que mantienen ambos desde la etapa del entrenador en el Barça.

La celebración de Jordi Alba no sé si tiene que ver con Luis Enrique, ayer Pedro hizo el mismo gesto pic.twitter.com/TOW1WdCK3P — Edu Polo (@EduPolo) September 2, 2018

En este sentido, Alba hizo un gesto de taparse los ojos con las dos manos que después en la zona mixta descartó que fuera un mensaje. Se trataba, evidentemente, de una celebración que iba dirigida a su hijo Piero y que ha realizado en alguna otra ocasión anterior, por lo que en ningún caso era un 'recado' para Luis Enrique por no convocarle. "La celebración era para mi niño. Se dará cuenta cuando sea mas grande. Me da la vida cada día", confesó.

El futbolista también se mostró sorprendido por no ir con España en los dos próximos compromisos. "No me lo esperaba. Pero tampoco me esperaba ir a la Eurocopa de 2012 después de mi trabajo en el Valencia. No depende de mí que me llame o no un seleccionador. No sé muy bien por qué no voy. Cuando estoy mal lo veo y cuando estoy bien también. No me queda más que respetar las decisiones que se tomen", declaró.

