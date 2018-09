VETADO | El tema sobre el que Messi se rehúsa a hablar en las entrevistas

Leo Messi pasó ayer por los micrófonos del programa 'Tot Costa' de Catalunya Ràdio aprovechando el parón internacional y allí se sincero sobre algunos asuntos personales y profesionales. El argentino no suele conceder muchas entrevistas y fue preguntado por casi todo. Sin embargo, hay un tema sobre el que al delantero del FC Barcelona no le hace ninguna gracia hablar y por el que no le hicieron ninguna cuestión.

Según ha revelado el medio argentino Olé, Messi habría dejado claro que no quería responder sobre la selección argentina y sobre su futuro en la albiceleste. Incluso en un momento de la charla, la entrevistadora hizo énfasis en que no iban a hablar del Mundial por este motivo. "el Mundial es un tema que no te divierte y sé que no quieres tocar ese tema", confirmó.

FRANCK FIFE/GettyImages





Y es que, como recordarán, Argentina sumó este verano un nuevo fiasco en el Mundial de Rusia y se especuló una vez más con una posible retirada del atacante. En este sentido, lo que se sabe por ahora es que Messi acordó no ser convocado al menos hasta 2019. Sin embargo, su futuro de cara a los próximos torneos es toda una incógnita todavía.

De lo que sí se atrevió a hablar Messi fue de cómo podría ser el final de su carrera futbolística. "No sé dónde terminaré. Pienso en dónde estamos, en los años que puedo llegar a jugar y nada más. Cuando llegue el momento ya encontraré algo que me llene. De momento, me veo hasta que termine mi contrato. Luego ya hablaré con el club y ya descubriré qué hacer. El club puede estar tranquilo con la cantera y con los fichajes importantes que vienen. Mi idea es quedarme aquí en Barcelona. Los nenes tienen sus amigos, su colegio. Pensamos más en eso que en otra cosa. El cambio para ellos puede ser difícil y grande. Aquí estamos fenomenal", afirmó.

PIERRE-PHILIPPE MARCOU/GettyImages

Además, 'la Pulga' confesó que tiene muy mal perder. "Desde que nació mi primer hijo, intento tomarlo de otra manera, pero aun así sufro mucho la derrota y me cuesta volver a levantarme. Este vestuario siempre quiere más. Para hablarme hay que esperar unos días. Thiago ya entiende y me sigue... y después de una derrota no habla del tema. Sabe que no se puede hablar sobre eso", finalizó.





¡No te olvides de seguirnos también en nuestra cuenta de Instagram, @90min_es!