Morata asegura que Cristiano no se fue del Real Madrid por sus compañeros

El delantero Álvaro Morata, en una entrevista donde habló de todo con la cadena Ser, se refirió a lo que vivió en el Real Madrid, dando más pistas acerca de las razones de la salida de Cristiano Ronaldo del cuadro español. El delantero desmintió que el conflicto haya sido por problemas con los jugadores.

Morata, quien se alegró por el regreso de Mariano este año al Real Madrid, aseguró que no le desagradaría regresar él también en algún momento, pero que ahora está contento jugando para el Chelsea.

"Estoy en el Chelsea, no estoy en un equipo que sea muy inferior. Está claro que el Madrid es el mejor del mundo y a todo el mundo le gustaría estar ahí, pero no tengo envidia; le deseo lo mejor”, manifestó.

Acerca de la partida de Cristiano Ronaldo a la Juventus, aseguró estar aún sorprendido, revelando que él sabía de su salida antes del Mundial Rusia 2018 y que la situación de su deseo de marcharse no pasó por malas relaciones con compañeros de equipo.

“La verdad es que yo no me lo creía, pensaba que era para renovar… Alguna cosa habría detrás por detrás, que quería más cariño. Hasta que hablé con un directivo de la Juve, que me lo encontré y me dijo, ¿sabes quién va a venir? No me lo creía, a mí me lo dijeron antes de que pasase. Mis padres decían que era imposible. ¡Incluso lo supe antes del Mundial!", indicó.

“Hay diferentes formas de hablar del Madrid, creo que con ‘familia’ no se refería a familia cercana… al vestuario. Yo creo que si se ha ido del Madrid no es porque no se llevaban bien con sus compañeros o que no había buen ambiente porque cualquiera que haya visto los rondos del Madrid era así todo el día. Pero habrá tenido sus cosas, que yo ahí no me meto. Tal vez algún día lo cuente". Le preguntaron si acaso se refería a Florentino y el español dio una creativa respuesta entre risas, diciendo "Se acaba el tiempo", mientras amagaba a sacarse los auriculares.

Para finalizar, Morata aseguró que la Juventus es candidata a ganar la Champions League pero no solo por Cristiano Ronaldo sino por el juego que ha venido demostrando en los últimos años.