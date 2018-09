​¡NO SABES DE FÚTBOL! | Tomás Boy y Faitelson se dieron un agarrón en Fútbol Picante

Normalmente los programas de ESPN terminan casi siempre con algún agarrón entre sus conductores, así que ahora fue el turno de Fútbol Picante, donde el periodista David Faitelson se dio un agarrón con el exfutbolista Tomás Boy.





En el programa estaban charlando sobre los futbolistas que fueron convocados a la Selección Mexicana por el técnico Ricardo Ferretti, así como los que no fueron requeridos y cuáles de los elegidos para Rusia 2018 tendrían posibilidades de llegar al próximo Mundial de Qatar 2022, pero cuando tocaron el tema de Rodolfo Pizarro, la discusión dio inicio.

El Jefe compartió que no llamaría al futbolista de Rayados de Monterrey porque no le agradan sus condiciones futbolísticas, así que el comunicador rápidamente le cuestionó por qué lo dejaba fuera si había dicho que se necesitaban elementos de calidad en la escuadra nacional.





“Acabas de hablar de calidad y dices que no te gusta Rodolfo Pizarro”, indicó el creador del 'Color', pero rápidamente obtuvo una respuesta del analista: “David, no hagas polémica. Una polémica tonta, es muy tonta. Contigo no voy a discutir David Failteson, porqué no sabes nada de fútbol, no entiendes nada, dedícate a hacer el color. No me descalifiques”.

Después de ello, José Ramón Fernández le pidió a su alumno que no hiciera enojar a Boy, pero fiel a su estilo no se quedó callado y argumentó: “No me estoy enojando, tú fuiste quien me ofendió (Boy), me dijiste que no sé nada de fútbol, me estás diciendo que Pizarro no tiene calidad futbolística, entonces has polémica con Hugo Sánchez y se acabó”.









Previo a lo ocurrido, el exídolo de Tigres UANL dijo que la presencia de varios aztecas de Rusia 2018 para Qatar 2022 dependerá del gusto del entrenador y la edad, así que algunos de los posibles presentes serían Jesús “Tecatito” Corona, Carlos Vela, Edson Álvarez, Jesús Gallardo, José Abella, José Luis “Chaka” Rodríguez mientras fuera quedarían Andrés Guardado, Marco Fabián, Héctor Moreno, Diego Reyes, Giovani Dos Santos, Javier Hernández, Alfredo Talavera y José de Jesús Corona.

