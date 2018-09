POLÉMICO | Roger Martínez alaba a otro equipo y desilusiona a la afición del América

Roger Martínez llegó como un "Killer" para el fútbol mexicano apenas en este torneo de Apertura 2018, haciendo un buen papel en la pretemporada, lo que hizo que se ganara la confianza de Miguel Herrera, para que los primeros partidos en la Liga MX iniciará como titular.

ROCIO VAZQUEZ/GettyImages

Para mala fortuna del jugador colombiano, lleva más de tres semanas sin poder pisar el terreno de juego. Cabe recordar que se ganó la tarjeta roja en contra del equipo de los Pumas y que por ese motivo se perdió el duelo ante Lobos BUAP; además del paro de casi dos semanas por la fecha FIFA. Pero sí fuera poco, contra Morelia no pudo jugar debido a la lesión en su rodilla izquierda.

Manuel Velasquez/GettyImages

Roger vino proveniente del equipo español, el Villarreal, pero antes de eso, portó la playera del club argentino, Racing, los cuales le realizaron una entrevista, en la que el jugador sudamericano realizó polémicas declaraciones, dónde confesó que el Racing era su prioridad pero el Villarreal acordó su traspaso al América. Dejando ver que el jugador, despreció desde un inicio al equipo de Coapa.





Aquí un fragmento de la entrevista (Información de RDA y @racingdealma):

La nota que RDA le hizo a Roger Martínez, donde contó historias nunca antes reveladas, fue reflejada por varios medios. Se agradece la difusión. https://t.co/OmnPl25pR0… pic.twitter.com/9aH7tcX1L1 — Racing de Alma (@racingdealma) September 19, 2018

¿Es difícil adaptarse al fútbol mexicano?

"Puede que sea difícil adaptarse a este fútbol pero sinceramente a mi no me ha costado, ya que empecé con el pie derecho. El gol que hice en mi debut, ante el Necaxa, me llenó de confianza y también ha sido fácil insertarme en México gracias a los grandes compañeros y al entrenador que tengo en América. Me siento muy cómodo y feliz, estamos terceros en el campeonato y vamos a darlo todo para ganar varios títulos".

Manuel Velasquez/GettyImages

¿Es cierto que Diego Milito te llamó para que vengas a Racing en julio?





"Sí, claro que sí. En varias ocasiones me llamó y me escribió por Whatsapp. Siempre estuvo pendiente de mi situación. Yo estaba dispuesto a venir a Racing, era mi prioridad. Lamentablemente no se pusieron de acuerdo entre Racing y el Villarreal. No sé porqué no se dieron las cosas ni cómo fue la negociación entre las instituciones. Luego, el Villarreal acordó mi traspaso al América".





¿De qué forma te intentó convencer Milito para sumarte a Racing?

"Me dijo que Racing me quería y que yo era el delantero ideal para reemplazar a Lautaro Martínez. El objetivo era la Libertadores, y también luchar el campeonato. Me sedujeron las palabras de Milito y yo estaba con muchas ganas, pero no se pudo llegar a un arreglo entre los clubes".

ROCIO VAZQUEZ/GettyImages

¿Qué es lo que más extrañas de Racing?





"Extraño mucho jugar en el Cilindro, el cariño de la gente y jugar los clásicos. Lo que se vive con la hinchada de Racing no sucede en ningún lugar del mundo".





Esperemos y el jugador se pueda adaptar los más pronto posible al futbol mexicano, pero sobre todo que demuestre que tiene la calidad necesaria para portar una playera como la del América; o de lo contrario se podría estar despidiendo del nido en el próximo torneo.