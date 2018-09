Lopetegui: "El VAR mejora lo que había"

Julen Lopetegui comparece en la rueda de prensa previa al partido de la sexta jornada de LaLiga Santander entre el Sevilla y el Real Madrid.





Isco: "Esta mañana ha llegado con molestias y parece que es apendicitis y tendrá que operarse. Esperemos que todo vaya bien y que se recupere pronto. Pensamos en soluciones y en el que va a estar. Máxima confianza en los que va a estar"

Menos concentración por los premios individuales: "No creo que los premios descentren a los jugadores. No es lo que más me gusta como entrenador, pero es inherente al fútbol actual. Si hay premios, me gusta que los jugadores de mi equipo lo ganen. Los tres puntos ante el Sevilla son la auténtica motivación, por encima de premios individuales"





¿Ha hablado con Isco?: "No he podido hablar con él. Está a punto de entrar al quirófano. Espero que sea rápido y cuando antes pueda volver a su estado de forma, mejor"





Críticas al VAR en Barcelona: "No voy a juzgar. El VAR ayuda a que las decisiones dudosas en el fútbol tengan más luz. No va a ser la panacea porque la perfección no existe, pero mejora lo que había"

BEN STANSALL/GettyImages

¿Carvajal descartado para el derbi?: "Ya veremos. Tiene una sobrecarga y hay que esperar a ver cómo evoluciona. Para este partido está descartado".





Partido frente al Sevilla: "Es un muy buen equipo con jugadores que se han adaptado muy bien al sistema de Machín. Tiene alternativas de ataque muy bien trabajadas y está en racha goleadora. Es un partido que nos motiva y es un reto el poder hacer un gran partido ante un rival que nos lo va a exigir"





Debate en la portería: "Tomas decisiones por tu experiencia. La gestión creo es sencilla. Tenemos muy buenas soluciones y tenemos una actitud fantástica de todos los profesionales: Keylor, Courtois y también de Casilla"





Sustituto de Carvajal: "Sí le tengo decidido pero no te lo voy a decir"

TF-Images/GettyImages

Partido complicado en Sevilla y derbi el sábado: "LaLiga hay que afrontarla día a día. Cada partido es importante. Nos toca el Pizjuán. Luego vendrá el siguiente. No analizamos por semanas sino partido a partido"





¿Puede este Madrid seguir marcando una época?: "Que ha marcado es evidente y que puede seguir marcando es nuestra ilusión y esperamos que así sea. El futuro nos lo tenemos que ganar, el pasado se lo ha ganado"





Rotaciones: "Las lesiones y bajas van a existir. En este caso ha sido una ‘desgracia’, pero son circunstancias normales. Tenemos que afrontarlas con normalidad y con confianza en el jugador que va a salir, en el que va a estar"





Premio The Best a mejor entrenador: "No es algo que me motive, tengo una opinión diferente a vosotros"





Premio Puskas para Salah y no para Bale: "En tanto que no tengo motivación por los premios, de haberlo lo prefiero para mis jugadores, pero no tengo opinión"

¡No te olvides de seguirnos también en nuestra cuenta de Instagram, @90min_es!