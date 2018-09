REVELADO | El mejor central del mundo según Paolo Maldini

Ya son 9 veces en el #FifproWorldXI, pero cada vez es especial. Con ganas de que sean muchas más. Siempre a vuestro lado, @realmadrid, @World11 y compañeros. ¡Muchas gracias!

9th time chosen in the #FifproWorldXI, but each time is special. Hungry for many more. Thank you! pic.twitter.com/JOohihoPHE