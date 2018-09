Valverde: "Un premio que es al mejor y no lo recibe Leo es raro"

Ernesto Valverde salió a rueda de prensa para responder a los medios en la previa del partido de Liga frente al Leganés. El técnico del FC Barcelona repasó la actualidad del conjunto culé, la polémica del anterior partido aún seguía presente y el tema del día no era otro que los premios "The Best" del día de ayer.

La resaca del partido frente al Girona todavía estaba presente donde el Barça se dejó dos puntos, a Valverde se le preguntó por el tema arbitral y la expulsión de Lenglet: "Nosotros tenemos nuestro punto de vista y ya veremos qué es lo que ocurre. Es verdad que estamos en los periodos iniciales del VAR. Cuando hay algo nuevo al principio todo tiene que ajustarse y poco a poco la polémica se irá reduciendo, sobre todo en situaciones como esta".





La polémica también estaba servida con el saludo final entre Messi y Gil Manzano, Valverde fue claro al respecto: "No estoy pendiente de si Messi le estrechó la mano a Gil Manzano. Es una anécdota sin más".





Respecto a su próximo rival, el Leganés, Valverde mostró respeto e hizo hincapié en las segundas jugadas: "El Leganés es un tipo de equipo que te puede sorprender a la contra o en segundas jugadas. En casa ha jugado muy bien los dos partidos que lleva. Ante la Real empezaron mal, pero remontaron y pudieron ganar".





Valverde también se mostró confiado en su equipo a la hora de afrontar un calendario con partidos entre semana: "El planteamiento que teníamos antes de jugar contra el Girona era intentar ganar los tres partidos. No pudo ser contra el Girona, pero se mantiene la misma intención obviamente. Tenemos jugadores para afrontar este calendario duro que tenemos".





El siguiente tema, como era de esperar era en referencia a los premios "The Best", la opinión de míster blaugrana fue clara: "Un premio que dice 'el mejor' y no lo recibe Leo es raro, pero me guardo mi opinión. Cada uno tendrá la suya".





También se mostró irónico respondiendo sobre a quien hubiese votado si hubiera podido: "Yo hubiera votado a tres de mi equipo, no voy a decir a quién para que no se enfaden entre ellos".





A la vez dio su opinión sobre estos premios en los que destaca que cada vez más se alejan de lo que es puramente deportivo: "Creo que hace años no había tantos premios. Ahora todo se ha magnificado, hay muchas galas, muchos premios, cada gala es un 'autohomenaje' a los que lo organizan también. También da más lugar a la polémica porque tiene más 'miguilla'. Hay mucho ruido y al final es donde estamos metidos. Esto es un deporte y cada vez más un 'showbusiness'".





Sobre la no asistencia tanto de Messi como de Cristiano Valverde dio su valoración: "Cuando haces una fiesta tienes la libertad de invitar y los invitados tiene la decisión de ir o no ir. Messi y Cristiano decidieron no ir y no me corresponde a mí valorar eso".





Por último tuvo un buen gesto con el jugador del Madrid, Isco: "Espero que se recupere pronto, es lo que queremos. El clásico es a finales de octubre, queda mucho, no le deseamos mal a nadie y espero que se recupere y juegue cuanto antes".