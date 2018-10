ROMPIÓ EL SILENCIO | Esteban Andrada habló por primera vez del choque con Dedé

Luego de la doble fractura del maxilar inferior que sufrió ante Dedé en el partido contra Cruzeiro, el arquero de Boca Juniors Esteban Andrada rompió el silencio y contó cómo vivió aquel momento, en una entrevista brindada al sitio oficial del club.

“Nunca me imaginé que era una factura. Cuando caigo, caigo inconsciente, pero en el momento me recupero y pensé que me había cortado el labio y nada más. Traté de seguir hasta lo último pero al final sentía que en cualquier momento me caía”, comenzó el guardameta.

📽 A casi un mes de la lesión ante Cruzeiro, Esteban Andrada contó por primera vez los detalles de aquella noche y del primer instante en el que se miró frente al espejo en el vestuario. "Volvería a salir con la misma convicción", remarcó.



Lee la nota en https://t.co/diKeJoPG5F pic.twitter.com/ciW91eCPXQ — Boca Jrs. Oficial 🏆🏆 (@BocaJrsOficial) October 17, 2018





“Jugué con mucho dolor pero bueno, estábamos en una situación en la que el equipo necesitaba de todos y trate de dar lo máximo para poder lograr un buen resultado. Lo bueno es que sacamos una buena ventaja”, continuó.

Luego contó cómo fue el momento en el que se enteró lo que tenía: “Llego al vestuario y cuando me voy a mirar al espejo sentí que el diente lo tenía bien atrás y la parte de la mandíbula la tenía partida a la mitad. Automáticamente el doctor me llevo a la ambulancia, me sacaron una placa, pero no se veía bien, asique me trasladaron al Mitre y ahí me dieron la información”.

Esteban #Andrada acelera los tiempos tras la lesión e ilusiona a #Boca: "Quiero volver lo antes posible"

Por último, Andrada contó como se siente hoy en día y mostró sus ganas de volver lo antes posible: “Hoy en día ya estoy con el gimnasio. El cirujano me dio el alta para que hiciera un trote suave, tampoco que impacte tanto con el piso. Había estado una semana en mi casa y ya no sabía qué hacer. Ya me sentía bien y le pregunte al cuerpo médico si podía hacer algo en el gimnasio. Me dieron el ok y empecé a hacer tren superior, tren inferior, que no haga tanta fuerza con la cara y eso es lo que estoy haciendo ahora”, culminó.