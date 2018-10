ALIVIO | Cardozo tranquiliza a la afición de Chivas

José Saturnino Cardozo, técnico de Chivas, aprovechó la rueda de prensa previo al duelo frente a Lobos BUAP para tranquilizar a los seguidores del Rebaño Sagrado e informar que no dejará al club, pues en la últimas horas su nombre ha sonado como "plan B" para tomar las riendas de la Selección de Paraguay. Esto debido a que Juan Carlos Osorio podría dejar "botado" el compromiso con dicho país, si le llama el combinado colombiano.

“No, yo tengo contrato con Chivas hasta junio. No sé qué pueda pasar si de repente Osorio sale nuevamente de la Selección. La verdad que la directiva quedaría muy mal parada porque significaría que no se hizo un proyecto a largo plazo, un proyecto serio. Sería ridículo para la Asociación, sería ridículo. Ni ilusionarme para ir a Selección porque tengo un compromiso y aunque sea el candidato, tampoco dejaría a Chivas”, explicó el "Diablo Mayor".

Asimismo, confirmó que no tiene una cláusula para salir, ni siquiera en el caso de que lo llame la selección de su país. “Muchas veces pasa también por el tema de los proyectos que tiene uno en el club. Yo no ponga cláusula de ningún tipo, nosotros venimos con la ilusión de hacer un buen trabajo con Chivas, ganar cosas importantes. El proyecto está ahí y ya depende de nosotros, del trabajo que estamos haciendo. A mí me gusta ser siempre muy serio en ese aspecto, cuando agarro un compromisos, trato de seguir ese camino”, reveló.





“Trato de no poner muchas cláusulas, porque no es mi estilo. Lo que gano, lo gano trabajando, no me gusta que nadie me regale nada, regalo poco también. Todo lo que gané, lo gané con trabajo, a mí no me gusta que nadie me regale nada. Me gano mi lugar con trabajo y con mi conducta. Trato de no poner ni una cláusula a la institución, donde he estado hemos trabajado y hemos tratado de dejar enseñanzas importantes. Algunos lo toman, otros no. No tenemos ninguna cláusula, lo que quiero es seguir consolidándome como entrenador y ganar cosas importantes con Chivas”, añadió.

Para finalizar, el "Principe Guaraní" aseguró que la culpa no es de Osorio, sino del mal manejo de los dirigentes. “Yo creo que quedaría mal la directiva de la Asociación Paraguaya, porque ellos se contactaron con el técnico y le brindaron todo el apoyo. Si es así, estarían totalmente equivocados. No sé qué va a pasar, si está firmado o no lo está. Si pasa lo contrario, Osorio saldría con su idea, con lo que a lo mejor él estaba buscando, pero los que quedarían muy mal parados son los dirigentes y afectaría muchísimo a la Asociación, incluso al presidente. A lo mejor él (Osorio) sigue una línea de lo que él quiere, sí te dejan… pues. Habrá muchos comentarios porque no sabemos si está o no firmado, si hay una cláusula o no. Esperemos a ver qué sucede”, sentenció.