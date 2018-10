CONMOVEDOR | El emocionante tatuaje de un jugador colombiano tras la muerte de su esposa

View this post on Instagram

SIGAN A @erwingtattoo GRACIAS POR MI TATUAJE. La historia del dibujo de Mathias es un día que Llegamos en la noche al apt después de un día bastante agitado con diferentes cosas y no tuvimos tiempo de revisar sus tareas si no hasta esa hora 10:00pm revisando sus cuadernos nos encontramos con varios pendientes de él a tal punto que me toco decirle que se acostara porque tenía que madrugar, yo me acosté a las 12:40 de la noche y cuando llego a la cama me tiene una carta que dice: “ papá yo se que para ti es duro que estés sin mi mamá, pero yo siempre estaré contigo. Te Amo Papá tú haces muchas cosas por mi y yo por ti”. Automáticamente se me pasó todo y la recarga de felicidad y ternura fue automática. Hermoso en especial a su Mami @tatianagrd nuestro 👼