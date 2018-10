GOLPE BAJO | Lo que prefiere hacer Carlos Vela antes de ver un juego de Chivas

El ariete Carlos Vela volvió a demostrar que el fútbol no es su deporte favorito pues la semana pasada concedió una entrevista a ESPN donde aseguró que prefiere ver un partido de básquetbol sobre uno de la Liga MX o cualquier otra liga.





Carlos Vela: "¿Ver jugar a Chivas o ver un partido de LeBron James? Veo a LeBron, la verdad. No les voy a mentir. A mí me gusta más otro deporte para ver, que no es fútbol". https://t.co/GtBb6nYVFn pic.twitter.com/gkd0RqL7OL — Invictos (@InvictosSomos) October 26, 2018





Del mismo modo, El Bombardero reveló que no es nada en contra de México pero realmente no sigue el balompié de ningún país y las pocas veces que llega a verlos es porque están de fondo y no tiene otra cosa que hacer.

“A veces, veo. En lo general no veo fútbol de ningún lado, no es nada contra el de México. Si coincide un partido que está, y no tengo nada que hacer, lo veo un poco”, indicó.





¡Prefiere a LeBron! 🏀🔥



El mexicano dejó en claro que casi no ve fútbol. https://t.co/5u8Ll3LSzC — AS USA (@US_diarioas) October 26, 2018





Asimismo como es costumbre el nombre del equipo que lo formó, Chivas, salió al tema y le cuestionaron que prefería hacer entre ver al conjunto tapatío o a su gran ídolo LeBron James, que juega en Los Ángeles Lakers.

“¿LeBron o Chivas? Veo a LeBron, la verdad. No les voy a mentir. A mí me gusta más otro deporte para ver, que no es fútbol, y nada más”, contestó el campeón del mundo Sub-17.





¡También es bueno en el basquetbol! 🏀



Carlos Vela ⚽️🇲🇽 presumiendo que también tiene talento en el baloncesto pic.twitter.com/e25wa858dD — xeu deportes (@xeudeportes) August 1, 2018





La Hiena nunca ha negado el gran amor que siente por el Deporte Ráfaga y la poca atracción que siente hacía el fútbol pues hace unos años lo mencionó a Canal+, que dentro del campo disfruta pero una vez que suena el silbatazo final se olvida de todo el balompié.

“Yo disfruto jugando, pero, en el momento en el que termina el partido, acabó el fútbol y me puedes hablar de lo que sea menos de fútbol, porque no me siento cómodo, no estoy a gusto”, expresó el dos veces mundialista con la Selección Mexicana.





'Siempre lo he dicho, prefiero mil veces ver un juego de basquetbol, q uno de futbol':Carlos Vela en el Juego de las Estrellas de la NBA pic.twitter.com/hHazry1rWX — Victor 'El Niño' (@victor_deportes) February 18, 2018





Cabe recordar que el baloncesto fue un factor clave para que el ex de la Real Sociedad se decidiera por llegar a la MLS con Los Ángeles FC ya que así podría asistir continuamente a los encuentros de la NBA, tal como lo dijo hace un año el director deportivo del club californiano, John Thorrington.





Con este gol @11carlosV finalizó con 14 la temporada regular @MLS Ahora, su equipo, @LAFC jugará este jueves los playoffs ante @realsaltlake pic.twitter.com/jUSj2WPZGT — Adrenalina (@adrenalina) October 29, 2018





En la presente campaña de la MLS, el nacido en Cancún registra 14 goles y diez asistencias en 28 partidos con LAFC, demostrando que participa en casi una diana por cotejo que lo sitúan como uno de los jugadores más influyentes del certamen norteamericano.





¡No te olvides de seguirnos también en nuestra cuenta de Instagram, @90min_es!