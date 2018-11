VUELTA AL NIDO | Rubens Sambueza reveló si regresaría o no al América

Dos títulos de Liga MX y dos CONCACAF Liga de Campeones son el gran recuerdo que Rubens Sambueza guarda de América. Y en la previa de un nuevo duelo ante su ex club, el argentino dejó abierta la puerta para un posible regreso.

El 'Sambu' dejó claro que, siempre y cuando negocien con Toluca (le resta año y medio de contrato), él no descarta volver al nido:

"Yo no le cierro las puertas a nadie, siempre y cuando los clubes que puedan estar interesados hablen con el Toluca, porque ellos son los dueños de mi pase, me queda un año y medio más acá pero uno no le cierra las puertas a nadie, (voy a) tratar de seguir demostrando y divirtiéndome en el campo de juego”, confesó a RÉCORD.

Miguel Tovar/GettyImages

Sobre su etapa en Los Diablos, lamentó no haber podido ganar un título aún aunque aseguró que mantiene el hambre de conseguir logros importantes:

"No me ha tocado salir campeón, estuvimos muy cerca pero creo que no he tenido que demostrarle nada a nadie, por algo el club me contrató, sabe lo que puedo dar. El día que yo no esté más completo, daré un paso al costado y me dedicaré a otra cosa; yo tengo la misma ilusión de cuando arranqué, quiero seguir ganando títulos, quedar en la historia de grandes instituciones. Soy un 'chavo' más, a la edad que tengo quiero seguir consiguiendo cosas buenas”, comentó.

Manuel Velasquez/GettyImages

El partido entre América y Toluca será este sábado en punto de las 19:00 horas en el Estadio Azteca.