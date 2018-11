Opinión | Es hora de que 'Chicharito' Hernández deje la selección nacional mexicana

En esta vida para todo hay ciclos. En un trabajo, en la escuela, con los proyectos, en fin. Un proceso llega a su culminación una vez que todo fue bien. Esta situación aplica para el delantero Javier Hernández, quien ya no debe seguir en la Selección Mexicana. Su trayectoria en el Tri finalizó hace algunos meses.

El Chicharito ya no tiene cabida en el equipo nacional. Hasta hace poco, Hernández era de los imprescindibles del técnico en cuestión. Hoy ya no se puede decir lo mismo. El ariete perdió los pies del suelo y se hizo vulnerable a las críticas. No soportó que la prensa le cuestionara si realizaba un mal partido. Es ahí donde me pregunto, ¿si tú como trabajador, no estás realizando un buen desempeño, te enojarías si alguien te lo menciona?

Malcolm Couzens/GettyImages

Aunado a ello, comenzó a poner limitantes en los llamados al equipo mexicano. Que si es muy largo el viaje, que si es un partido molero, que si quiere pasar un rato con la familia, etcétera. Para cualquiera que sea el caso, Hernández decidió ser jugador profesional y ahora que está en la cima no ponerse exigente. Por lo regular, el máximo sueño de un jugador profesional es defender la camiseta de su país. Javier tiene esa oportunidad y pone peros cada que puede.

Sí, hay que saber reconocer que es el máximo goleador del combinado nacional y que, en momentos, su desempeño fue factor para un resultado positivo en el marcador. Aunque eso no es todo. No por esos méritos que, repito, es parte de su trabajo, por el cual se le paga y se le paga muuy bien, no se olvida que fue él quien contagió a otros jugadores con sus ideas, que después en conjunto recibieron el mote de 'las divas' del Tri.

Esta vez Hernández Balcázar se ha equivocado, al comentar en entrevista que a veces ya no quiere estar en el Tricolor. La mayoría de los aficionados, incluidos los de Chivas, han dejado de estar a gusto con los llamados del oriundo de Guadalajara, Jalisco. Javier, tú momento en el Tri llegó a su final. Nos quedamos con tus goles y con tu racha, pero ya no más, ya no más, por favor. Ese lugar déjaselo a cualquier otro futbolista que desee entregar el corazón defendiendo 'la verde' en cada uno de los partidos.