Luis Enrique: "¿A quién me gustaría parecerme de esta lista? A Jordi Alba"

Rueda de prensa de Luis Enrique después de dar la convocatoria para los encuentros contra Croacia y el amistoso contra Bosnia. Ha hablado de las novedades, de Croacia y especialmente de la vuelta de Jordi Alba.

La ausencia de Nacho: Hay muchas caras nuevas pero no deja de ser esperanzador. Hay un grupo amplio que puede venir. De Nacho no tengo por norma hablar de jugadores que no están en la lista. Llorente y Hermoso entran dentro de ese perfil de jugadores jóvenes con experiencia que pueden ayudarnos.

Cuando decidiste convocar a Jordi Alba: No tengo por norma convocar en favor del clamor popular o lo que dice alguien. En este mundo tomar decisiones es difícil y tengo que afrontar y tener las cosas claras. No se cuando lo decidí, no hay un momento exacto. Lo hago en función de lo que entiendo que es lo mejor.

Por qué ahora sí Jordi Alba: No hay nada, no ha cambiado nada respecto a las anteriores listas. No tengo problemas personal con ningún jugador. No hay llamadas ni nadie que se le parezca. No hay nadie aquí que conozca mejor a Alba en el plano profesional. Conmigo ha jugado más del 80% en el Barça y es una decisión profesional. Cuando hay que traer un jugador hay muchos factores determinantes.

¿Jordi Alba capitán?: Será seguro, es el tercer jugador con más internacionalidades, creo que 66. Sin ninguna duda, pero viene dado porque hay un cambio generacional, estamos preparando competiciones futuras, pero no cambia nada la situación.

¿Rodri y Busquets juntos?: Si que podrían jugar, los buenos pueden hacerlo juntos. Es evidente. Se tiene que dar el partido ideal pero los buenos pueden jugar juntos.

Sergio Ramos: En el mundo del fútbol sabemos que son los pitos y los jugadores tienen que estar preparados para todo. Para aceptar el halago continuo y también la critica y en ese sentido los jugadores son maduros. Ramos tiene una jerarquía, es diferente, especial, es el segundo con más partido con España, es un profesional único, es un líder ejemplar. Estoy contento con su actitud.





La no convocatoria de Borja Iglesias: No solo Borja, cualquier jugador. De los que no están en la lista no hablo. Son tantos, y seguro que muchos merecen estar. Intentamos seguir a todos y buscamos los que se adaptan mejor a nuestra idea. Estoy contento de tener cada vez más opciones para escoger.

El perdón de Jordi Alba: Ya he hablado de eso, creo que he contestado bastantes preguntas sobre el tema.

El partido ante Croacia: No tendrá nada que ver el partido de Zágreb que lo que vimos en Elche, las situaciones de los equipos cambian. Es un partido bonito, hay que ganar y dependemos de nosotros. Va a ser una prueba maravillosa para nosotros, en un ambiente hostil, con una selección molesta por el resultado de ida y nosotros con la obligación de ganar. No vamos a especular.

La convocatoria de Marco Asensio: No voy a individualizar, no es justo con los jugadores. Todos tienen momentos buenos y malos. Creo que dije que cada caso es particular y lo tratamos de manera individual. Hay jugadores que no están en su mejor momento y yo considero que deben seguir viniendo.

¿Hay jugadores fijos?: No voy a generalizar, cada caso lo tratamos individual. Me gustan estos dos jugadores - Asensio y Rodrigo - pero si su rendimiento no es optimo por las tendencias de sus clubes eso al final influye. Intentamos centrarnos en la selección pero cada caso se trata de manera individual. A partir de ahora la lista se amplia, se alarga y aparecerá la competencia y es algo que me va bien y me gusta, yo estoy encantado.

Normalizar la relación con Jordi Alba: No tengo nada que normalizar. Vendrán todos, haré la charla de bienvenida y no tengo nada que aclarar. Daré la bienvenida a los nuevos y a los que no estuvieron. Me fastidia los que no están que estuvieron antes y mi trabajo es tomar decisiones y no verme afectado por la relación personal con los jugadores.





Donde está España ahora: No sé, quiero decir, contra Inglaterra después del partido fue agridulce, pero analizando el partido vi que el equipo se rehizo, tras una primera mitad con muchos fallos. En la segunda mitad vi al equipo con ganas de dar la vuelta. Vamos a ver un equipo con la filosofía de ser mejor y hay que intentar hacer buen fútbol y jugar bien, siendo solidarios y compactos.





¿Por qué tantos cambios en defensa?: Hay lesiones, es un poco de todo. No es un tema individual. Es solo que hay jugadores que aparecen en el fútbol actual que tengo ganas de verlos un peldaño más arriba con la selección.





A que jugador le gustaría parecerse: A Jordi Alba, aunque soy un poco más alto.