Maduro | Damm habla sobre el sufrimiento de los mexicanos que salen a Europa

Actualmente varios mexicanos han tenido la oportunidad de jugar en el Viejo Continente, quizá no en los mejores equipos del mundo pero si con el objetivo de cumplir su sueño.





Omar Govea acusa a su técnico de no cumplir con sus promesas.. ¿Será lo que desencadene su salida del club?😯🤔https://t.co/qcawDb3hxk — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) October 10, 2018





Tal es el caso de Omar Govea con el Royal Antwerp, Guillermo Ochoa con el Standard Lieja, Marco Fabián y Carlos Salcedo con el Eintracht Frankfurt, Hirving Lozano y Erick Gutiérrez con el PSV Eindhoven, Diego Reyes con el Fenerbahce, Antonio Briseño con el Feirense, así como otros de sus compatriotas en ligas exóticas como las de Azerbaiyán, Armenia, Malta, Chipre y Finlandia.

Otro de los aztecas que desde hace un tiempo ha sido tentado para brincar el charco es el atacante Jürgen Damm, de los Tigres UANL, quien sonó para jugar en Europa e incluso fue a hacer pruebas con el Manchester United de Inglaterra.





Damm y sus tres días entrenando con el primer equipo del Manchester United pic.twitter.com/9PCYDwsd5J — Edu Torres 💬 (@edutorresr) April 22, 2017





Y aunque hasta ahora no ha podido salir de México, el canterano de Tecos UAG indicó que no se desespera pues a Europa se debe ir para representar a un club grande no para sufrir con un equipo de media tabla pues la idea de emigrar es crecer al máximo y no sacrificar cosas.

“Tenía la misma mentalidad de sacrificar algo para poderme ir, pero un jugador de Tigres, no puedo decir el nombre, me dijo que ir a Europa no es ir por irse, ir a sacrificar dinero, ir a sacrificar ese tipo de cosas, obviamente en mi deseo personal está jugar en Europa y poder mostrarme, pero no cómo sea. Me tocó hablar con un compañero que me dijo que es ir y mejorar todas las condiciones que tengo acá”, declaró el ex de Pachuca a ESPN AM.





Damm sorprendió con sus declaraciones y dividió opiniones 👀 No le apura irse a Europa! 😌https://t.co/BXjFodVMj7 — SoyReferee (@SoyReferee) November 21, 2018





Aunado a ello, el seleccionado nacional admitió que el presidente del cuadro felino, Miguel Ángel Garza, ya le expresó la existencia de clubes interesados en sus servicios, sin embargo, no ha habido ninguna propuesta formal pero esperan que pronto las haya.

Por otro lado, el nacido en Tuxpan no dejó de lado su agradecimiento para todos sus entrenadores que le han brindado la oportunidad de mostrarse en el terreno de juego pese a la gran cantidad de extranjeros que hay en la Liga MX.





¡Aquí no se aceptan ofertas que no sean de varios millones y además para jugar en el Real Madrid o Barcelona! Al menos eso es lo que piensa Jürgen Damm...¿zona de comfort?🤔⚽️🇪🇺🇲🇽 #JurgenDamm #Tigres #MexicanosEnEuropa #LigaMX #Futbol pic.twitter.com/6a98M5qNK8 — Fanbolero (@fanbolero) November 20, 2018





“A pesar de la cantidad de extranjeros siempre, gracias a Dios, he tenido la oportunidad de jugar. Me acuerdo cuando venía para Tigres que estaba Damián Álvarez, (Joffre) Guerrón, venía (Javier) Aquino, obviamente tienes esa incertidumbre sobre si vas a jugar, pero a base de esfuerzo, de mucha disciplina porque acá con el profe (Ricardo Ferretti) es lo primordial, llegar temprano a los entrenamientos”, finalizó el alguna vez considerado segundo jugador más rápido del mundo sólo detrás del galés Gareth Bale.

Finalmente, el extremo dio a conocer que ya renovó su contrato con el conjunto felino pese a haber recibido otras ofertas, las cuales no le convencieron porque ofrecían menos de lo que se lleva en la entidad universitaria.





🚨 UN MEXICANO MÁS ESTÁ CERCA DE IRSE A EUROPA 🚨



Jurgen Damm tuvo permiso especial para faltar al entrenamiento de Tigres, está arreglándose con el Betis. pic.twitter.com/j1jMxfWXjk — Juan Carlos Ibarrarán (@chato_jc) August 24, 2018





“Gracias a Dios aquí acabo de renovar un buen contrato y las ofertas que he recibido son de menos sueldo de lo que recibo acá en Tigres”, finalizó.





