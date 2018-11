Nostalgia | Casillas recuerda cómo fue su primera convocatoria con el Real Madrid

El guardameta del Porto es el nuevo protagonista del programa Universo Valdano en Vamos de Movistar en el que echó la vista atrás hacia su primera convocatoria con el conjunto blanco.





El 25 de noviembre de 1997 es una fecha muy especial para Iker Casillas. Ese día recibió su primera convocatoria con el Real Madrid, cuando apenas tenía 16 años. En una entrevista para Universo Valdano, el guardameta ha recordado cómo fue ese día.





"Cada lunes con mi compañero Julio comentábamos la situación del Real Madrid y ese año era muy mala y ya veíamos que el Barcelona iba a volver a ganar al Real Madrid. Y de repente se abrió la puerta de clase y era un bedel preguntando por mí, el director me dijo que llamara a mi madre, que tenía que ir al hotel Alameda y viajar con el Real Madrid porque se había lesionado Cañizares. Él mismo me llevó a casa en su Renault 11 y cuando llegué a casa mi madre me había preparado una maleta con camisetas y pantalones diferentes y de ahí un taxi para el hotel y viajar con el primer equipo", manifestó el guardameta.

Denis Doyle/GettyImages

La leyenda que es hoy Iker Casillas comenzó a forjarse ese día y aunque finalmente no debutó en ese partido, su convocatoria acaparó buen número de páginas en los diarios deportivos, e incluso él mismo escribió una columna en el diario Marca: "Mi madre ya me ha contado de que la historia de cómo me enteré de que iba a Noruega ha salido publicada en todos los periódicos. Sé que para jugar tendrían que darse una serie de carambolas pero, y aunque suene a frase hecha, solo con estar aquí me conformo. Es como un sueño hecho realidad".





En el repaso a su trayectoria, Casillas le confesó a Valdano cuáles fueron sus sensaciones tras ganar la Novena Champions en Glasgow. El joven guardameta tuvo que entrar en el tramo final del partido por la lesión de César y su actuación fue decisiva: "Fue un punto de inflexión para mí. Había sido una temporada dura. Yo era titular, pero en los últimos meses de competición Vicente del Bosque empezó a confiar más en César. A mí, que tenía 20 años, se me empezaban a pasar muchas cosas por la cabeza, hasta pensé en salir. Veía que no jugaba y quería seguir progresando, pero una vez que pasó esto, ganamos la Champions. Mi llanto no había manera de calmarlo, el Rey me daba cachetes y no paraba. Era una rabia feliz".





Les dejamos una nota que el propio jugador escribió en ese momento.





