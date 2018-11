Ernesto Valverde: "El mercado de invierno está cerca y hay que analizar todas estas cosas"

Ernesto Valverde atendió a los medios de comunicación en la previa del partido contra el PSV y trato diversos temas desde las bajas que asolan al equipo hasta la posibilidad de acudir al mercado de invierno

Bajas: "A lo largo de la temporada hay bajas de todo tipo. Hemos afrontado los dos últimos de la Champions sin Messi, y lo afrontamos con ganas de ganar. Con todos somos más fuertes, pero no pensamos en los que no están. Con los que están intentaremos ganar mañana. Hay una explicación en todo. Casi todos los problemas afectan a jugadores que van a la selección. Para Arthur es algo nuevo. Queremos que vayan a la selección, pero a veces lo pagas durante la temporada".





Primer puesto de grupo: "No me preocupa la relajación. Sabemos la diferencia que hay entre ser primeros y segundo. La manera de ser primero es ganar mañana. Es a lo que tenemos que ir. Sabemos que el PSV se la juega mañana. Estamos en la Champions y nuestra idea es ser primeros. Nuestra intención es ganar. Han venido jòvenes por las bajas, pero no vamos a especular a ver qué pasa en el otro partido. No sabemos qué pasa. Sabemos que si ganamos no tenemos que mirar a nadie más. No vamos a hacer experimentos".

Debilidad defensiva: "Hemos encajado demasiados en Liga, pero en Champions estamos bastante bien en esta faceta. Hemos generado mucho y concedido poco. En Liga hay partidos que no estamos satisfechos. Sabemos que tenemos que intentar que el rival no nos genere".





Baja de Luis Suárez: "Me gustaría que no tuviera que parar, pero cuando lo hace eso lo ayuda y rinde bien. Me gustaría que no tuviera molestias, pero lo vamos tratando de la mejor manera que sabemos".





El rival: "Vemos a los rivales en la Liga y sobre todo en la Champions. De Jong es un delantero extraordinario y tiene una gran fuerza de voluntad. Valoramos al PSV. Llevan trece partidos de Liga sin perder. Tiene un esquema claro, jugadores rápidos y es un equipo reconocible y bien conjuntado. Los que ha perdido ha sido por la mínima y siempre ha dado una buena imagen".

Refuerzos: "El mercado de invierno está cerca y hay que analizar todas estas cosas. Me da pena por él [Rafinha]. Aleñá lo tenemos en el primer equipo. Riqui Puig, Collado, Monchu, Oriol Busquets vienen a entrenar regularmente y contamos con ellos".





Caso Dembélé: Es importante para él y para todos. Ese gol fue importantísimo. Para él esperamos que le ayude. Un gol siempre da confianza, pero él siempre va a intentar dar lo mejor cuando sale. Cuando salió fue profundo y al final tuvo ese premio. Dembélé viene actuando habitualmente, a veces de salida y otras desde el banquillo. Tiene esa cualidad. Tiene desborde y es un buen revulsivo. Es algo que valoro mucho. Jugadores que pueden cambiar la dinámica de un partido y no todos tienen esa cualidad".





Semedo: "Desde que llegó ha tenido una progresión importante, sobre todo a nivel ofensivo. Es un seguro porque es rapidísimo. Nos ayuda en los desmarques y corrige en el retorno. Esperamos que mejore en el juego estático, que es lo más complicado".