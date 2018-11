Los pecados capitales que le han costado al Valencia seguir en Champions League

El Valencia está fuera de la Champions League y no, señores valencianistas, no casen con el discurso de Marcelino ni piensen la mano que pudo ser y no fue o la que sí fue. Los chés están fuera de la competición con un partido de antelación, no por el dedo de una mano de Fellaini. Los errores arbitrales, que puede que en alguna ocasión hayan pesado en Mestalla, no han sido claves en esta edición de la Champions League, más cuando el propio Valencia ha terminado dos encuentros en superioridad numérica. El Valencia está fuera de la Champions porque solo ha ganado un partido de los cinco que ha jugado. Blanco y en botella.

Emilio Andreoli/GettyImages





El primer gran fallo del Valencia, aunque algunos no terminen de creerlo, ha sido la revolución en la plantilla. El conjunto de la capital del Turia quiso reforzarse para afrontar con honor su vuelta a la competición europea con un centenario ilusionante pero, tal vez, añadió demasiados componentes, sobre todo en ataque. Algunos jugadores como Batshuayi todavía no han terminado de adaptarse y en Valencia continúa echando de menos a Zaza.

Quality Sport Images/GettyImages





Otro gran error es el estado que ha vivido el Valencia en el inicio de la temporada. Marcelino no ha podido encontrar soluciones a un equipo que ni ganaba ni gustaba, en algunos partidos ni tan siquiera parecía tener intención de hacerlo. La Juventus pasó por encima de los chés con 0 goles a 2 pese a la expulsión de Cristiano Ronaldo. El Manchester United sufrió en Old Traford, el Valencia dio señales de vida, pero no consiguieron penetrar la portería del discutido De Gea. Y para colmo, el empate en Suiza. Encasillado en un grupo que te obliga a enfrentarte a Juventus y Manchester United, no puedes perdonar ningún punto contra el Young Boys. El Valencia lo hizo.

MB Media/GettyImages





Como pecado final, se debe señalar al héroe. Al ídolo con pies de barro. La caída del mito. Marcelino no ha gestionado bien las apariciones del Valencia. El asturiano no ha sido capaz de aportar soluciones y ha enarbolado todo con un discurso buenista y victimista. Su rédito se ha agotado. Marcelino ha centrado su discurso en no ser los culpables de la mala racha, intentando amansar a la afición y todavía ha exigido el VAR planteando que se quedaban fuera de la competición por los árbitros. Nada más lejos de la realidad.