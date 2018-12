Valverde: "No se qué responder a lo Dembélé"

El técnico del Barcelona, Ernesto Valverde, compareció antes los medios de comunicación en la previa del partido de Champions League contra el Tottenham. Los catalanes ya tienen el pasaporte para la siguiente ronda de la competición como primero de grupo, por lo que es la oportunidad perfecta para dar descanso a los titulares y probar nuevas cosas para la recta final de la temporada.

El rival: "Será un partido complicado porque además ellos se juegan la clasificación. Saldremos a ganar como ya hemos hecho otras veces. Es verdad que estamos clasificados y lo hemos conseguido por méritos propios. Es la misma situación que el año pasado. Saldremos a ganar pero respetamos la competición y queremos ganar."

¿Hay caso Dembélé?: "No sé qué responder. Durante una temporada hay cuestiones que se suceden. Hay cuestiones que si ocurren una vez le quitas importancia… Lo que queremos es ayudar a los jugadores y ellos a nosotros. Intentaremos resolver esta de la menor manera posible". "Ha ocurrido alguna circunstancia que intentaremos resolver desde el punto de vista interno. No es una situación nueva y trataremos de resolverla. Tiene talento y trataremos de ayudarle". "Son cuestiones de carácter interno que trataremos resolver de la mejor manera. Nos da muchas cosas en el campo pero tenemos una forma de comportarnos aquí dentro e intentamos que todos se comporten mejor así dentro". "-Queremos ayudarle. Es un jugador joven, tiene una carrera larga por delante porque cuando está nos puede dar mucho. Y esa es nuestra intención. A ver si lo conseguimos".

VI-Images/GettyImages





Rotaciones: "Mañana habrá algún cambio porque no se me escapa que se puede dar respiro a algún jugador porque hemos jugado un partido importante. Ya sé que el Tottenham reservó jugadores como Kane, nosotros no lo pudimos hacer. Y hay jugadores con molestias y no entra en mis planes desde luego que juegue dos partidos en tres días. Luego decidiremos la convocatoria pero Luis no va a jugar. Lo importante es que los que salgan lo hagan con fortaleza porque el Tottenham se lo deja todo. Y el Inter no tiene nada que temer. Si hubiesen empatado o ganado no tendrían problema. Tenemos que mirar por lo nuestro. Hay que buscar que den su mejor versión. También nos jugamos mucho".





Oportunidad o examen para los menos habituales: "Es un partido importante porque el rival es importante y la competición también lo es, a veces me preguntan si tal o cual partido es un examen, y lo cierto es que en el Barça cada día es una prueba y una oportunidad para muchas cosas”.





Vuelta de Arthur: "Esperamos que sí esté para jugar. El otro día estaba bastante bien pero decidí no meterlo en la lista porque preveía un partido duro en Cornellà y le veía con alguna duda".

MARCO BERTORELLO/GettyImages

¿Le gusta Kane para el Barcelona?: "Es un gran jugador, de talla mundial. Un extraordinario delantero que se asocia bien, tiene juego aéreo, es determinante en el área. No me gusta hablar de los jugadores que están en otros equipos. Mantenemos la máxima discreción pero no quita eso para sentir un gran respeto por Kane y admirarle".





Vidal está infravalorado tácticamente: "Nosotros le valoramos mucho. Es un jugador diferente a los demás. Que igual no tiene unas características de juego de posición como Aleñá o Busquets pero es seguro con la pelota y tiene llegada. Siempre lo hemos valorado mucho y estamos encantados".