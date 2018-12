Así fue como Guardiola creó la figura del falso 9 en el Barcelona

Take the Ball, Pass the Ball. Un documental, dirigido por Duncan McMath e inspirado en el libro 'Barça: The Making of the Greatest Team in the World' de Graham Hunter, que retrata el FC Barcelona dirigido por Pep Guardiola. Recordar, repetir y reelaborar una exitosa etapa del pasado azulgrana. Un espacio de tiempo en el que se revolucionó, de nuevo, el fútbol culé; un estilo de juego marcado por el legado de Johan Cruyff.

Una de las metamorfosis del fútbol del FC Barcelona entrenado por Guardiola fue la introducción del falso 9. Un papel de delantero impostor que años atrás otros jugadores de la entidad azulgrana ya habían desempeñado; Cruyff con Rinus Michels de entrenador o Laudrup con Cruyff de técnico azulgrana. Así pues, el 2 de mayo de 2009, el preparador de Santpedor, en el césped del Bernabéu, creó un hipotexto que recogía el hipertexto del Cruyff jugador y del Cruyff entrenador. Pep Guardiola situó a Leo Messi de falso 9 para atacar la defensa del Real Madrid. Y funcionó, porque el partido terminó 2-6 para los azulgranas.

"Pep me llamó un día antes del Clásico y me hizo venir a la ciudad deportiva para comentarme que íbamos a cambiar la posición. Había estado mirando partidos con Tito Vilanova y que habían decidido hace algo nuevo", explica Leo Messi en Take the Ball, Pass the Ball. Y, precisamente, en un Real Madrid - FC Barcelona, tal como dice Thierry Henry "empezó la posición de falso nueve".

Denis Doyle/GettyImages

"Guardiola cambió el sistema y les dijo a Henry y a Eto'o que jugaran entre lateral y central. Analizando los movimientos de los centrales del Real Madrid, Pep se había dado cuenta que nunca salían a presionar al número nueve de cualquier equipo. La superioridad numérica la hicimos con el falso '9', que venía Messi a incorporarse al medio. Siempre éramos uno más para tener el balón y teníamos superioridad numérica durante todo el partido", retrata Xavi Hernández, un futbolista con ADN Barça en la sangre, mientras lo ejemplifica con unos vasos rojos y otros transparentes.

PHILIPPE DESMAZES/GettyImages

"Fue algo nuevo para el Real Madrid. Nos tenían muy estudiados y en ese momento no sabían si salir. Libertad cuando me tiraba para atrás y cuando salían los centrales, Samuel y Henry 'picaban' al espacio y así vino el primer gol de Henry", dice Messi. Y Henry apuntilla la figura del delantero impostor de Pep Guardiola con estas palabras: "Funcionó. La asistencia de Messi ocurrió exactamente lo que quería el entrenador. Leo retrasó la posición e hizo dudar a los centrales. Yo me desmarco al espacio, Samuel se mueve al otro lado y funcionó".

De este modo, Pep Guardiola trajo al presente una figura del pasado. Y que con el documental Take the Ball, Pass the Ball se convierte en un recuerdo que da cuerpo a otro tiempo concluido, tal como parafrasearía Freud. Esta magnífica pieza audiovisual se convierte en una reedición del Barça que enamoró a todo el mundo.