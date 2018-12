El motivo por el que la expulsión de Pepe en Champions dividió al vestuario de la selección española

El documental "Take the ball pass the ball" que se emite en Movistar+ hace un repaso en profundidad del Barcelona de Guardiola a través de sus protagonistas y en una de las anécdotas se ha colado el exjugador del Real Madrid.





El FC Barcelona de Pep Guardiola hizo historia en el mundo del fútbol, y ahora podemos volver a repasar aquella gloriosa etapa y disfrutar del que sin duda es uno de los mejores equipos de la historia de este deporte gracias al documental "Take the ball pass the ball" que se emite en #Vamos de Movistar Plus.





Algunos de los protagonistas como Xavi, Iniesta, Abidal, Puyol, Dani Alves, o Thierry Henry que vivieron esos años (2008-2012) en primera persona han desvelado varias anécdotas de aquella etapa en la que el Barcelona dominó sobre el resto de los equipos a nivel nacional e internacional.





Uno de los momentos más comentados del documental tiene como protagonista principal al que fuera defensa del Real Madrid, Pepe y la entrada que realizó sobre Dani Alves en las semifinales de Champions entre el FC Barcelona y el Real Madrid de la temporada 2010/2011. El jugador portugués siempre se empleó con contundencia sobre el terreno de juego y en más de una ocasión sobrepasó los límites del reglamento. Esa dura entrada de Pepe en aquella semifinal fue utilizada en una charla con la selección española y la imagen volvió a crear discrepancias entre los jugadores azulgranas y madridistas.

"Yo presencié la reunión de Pierluigi Collina con la selección española sobre el reglamento de la Eurocopa 2012 y el árbitro utilizó la imagen de la expulsión de Pepe en Champions para mostrar cómo se iba a interpretar el reglamento. En el momento en el que sale la imagen en la pantalla, el equipo se parte otra vez por la mitad. Los jugadores del Real Madrid y del Barcelona gritándose unos a los otros sobre si era o no era tarjeta roja", manifestó el periodista Graham Hunter.





También sobre esa acción se pronunció Xavi Hernández en el documental: "Yo le dije que pusiera otra jugada que te has equivocado de jugada. Alguno todavía decía que no era roja y que no le había tocado. Increíble", añadió el exjugador azulgrana.

Y es que en la etapa en la que coincidieron Pep Guardiola en el banquillo del Barcelona y José Mourinho en el Madrid se vivieron clásicos de alta tensión tanto en Liga como en Champions y en Copa, con los jugadores de la selección española enfrentados y que casi acaban con La Roja.

