Simeone: "Es normal que un equipo como el Bayern quiera pagar la cláusula de Lucas"

¿Puede asegurar la continuidad de Lucas?: "Lo que puedo comentarle es que hablé con él, hablé con el club. Lucas sabe lo que pienso, el club sabe lo que pienso y lo que me gustaría. Hasta el día de hoy está con nosotros y no hay muchas posibilidades de hablar de supuestos, de si estaría de si se va o se queda porque hoy está acá. Si estuviera disponible para el partido, jugaría. Hablar de supuestos es una cosa que no me gusta. No te tengo que asegurar nada porque el chico está acá"

Palabras de Courtois sobre sus declaraciones: "Soy muy respetuoso con Courtois, no entendió lo que quise decir, pero bueno"





¿Se considera populista?: "Yo me creo Diego, soy Diego Pablo Simeone con mis defectos y mis virtudes"

¿Ha afectado la renovación de Griezmann al vestuario?: "A partir de la información de Lucas, tienen la necesidad de buscar situaciones para comentar y es muy entendible. En lo que me toca a mí, tenemos un partido muy importante ente el Espanyol, que viene en dificultades porque viene perdiendo partidos en ocasiones inmerecidos y nos exigirá mucho. Vuelve Gabi al Metropolitano, donde nos dejó hace poquito. Un momento importante para la gente. En cuanto a Lucas, les dije al club y a él lo que pienso y ojalá la gente le muestre también su afecto, además delante de Gabi, alguien que entiende el club y da la mejor imagen del Atleti que podemos tener"





¿Puede irse Lucas en enero?: "Lucas está acá y no puedo salir de eso. No puedo hablar de supuestos. Imaginemos que nos ponemos a decir cosas que en lugar no suceden, llenan páginas... pero en realidad no sucedieron. Esperemos que sucedan o no y en consecuencia de que suceda o no podremos tener una situación más completa. Entiendo de su lado la necesidad de buscar situaciones que generen esto que estamos hablando y es normal que lo hagan, lo hacen bien. Para mí tendrían que seguir insistiendo"

¿Qué supondría la salida de Lucas?: "Es difícil suponer una cosa que no sucedió. No me imagino cosas que no suceden. Siempre me imagino cosas que pueden suceder positivas y no negativas. Soy optimista siempre. Lucas sabe el afecto que tenemos por él y sabe el futbolista que es y es normal que un equipo como el Bayern, aparentemente, quiera pagar su cláusula. Es un club muy importante. Luego está la decisión y el trabajo que haga el club con Lucas para que las cosas sigan como están"

Partido ante el Espanyol: "Será un partido duro, ante un rival viene de una serie de derrotas, alguna inmerecida. Hace buenos movimientos de rotaciones en ataque, una defensa organizada, y queremos llevar el encuentro a donde podamos hacerle daño"

