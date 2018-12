Solari: "Me sorprende que cueste darle valor a lo que ha conseguido el Real Madrid"

Santiago Solari y Sergio Ramos comparecen en la rueda de prensa previa a la final del Mundial de Clubes entre el Real Madrid y el Al Ain. Primero fue el turno del capitán.





¿Cómo afronta este partido con su palmarés?: "El curriculum de cualquiera de nosotros está siempre presente. Tenemos una nueva oportunidad para reivindicarnos como campeones y la oportunidad de hacerlo de forma consecutiva. No hay ningún club que lo haya hecho. Volver a casa con un trofeo más, volver a casa con un título antes del parón estará muy bien"





Declaraciones de Cristiano: "A Cristiano le deseamos lo mejor siempre. Él pudo convivir en este vestuario durante muchos años y creo que una de las claves de nuestro éxito fue la unión del vestuario era clave"





Isco: "Todos los técnicos han reiterado que la competencia y el nivel de exigencia es alto para todos. A lo largo de nuestra etapa como futbolistas momentos buenos y malos. Ceballos el año pasado jugó poco y este año está teniendo muchos minutos. Todos queremos jugar y es lógico que si no juegues no esté contento"

Mourinho: "No soy nadie para decir quien viene o no. Los capitanes no decidimos quien viene o no. Llevamos cinco años sin Mou y seguís hablando de Mourinho, hemos seguido ganando mucho. No voy a entrar en ese juego. Debe haber un respeto hacia los entrenadores que han pasado y hacia Solari"





Rival: "Con la máxima humildad y respeto del mundo. Todos daban favorito a River pero al final todos sabemos que con el escudo no se gana. El Al Ain tiene buenos jugadores y si te confías pasa lo que pasa, la igualdad es cada vez mayor. Saldremos muy serios"





¿Por qué no ganan los equipos sudamericanos el Mundial?: "No sé qué motivos pues tampoco he seguido las ligas suramericanas. Nos hubiera gustado medirnos a equipos como River o Boca. Al equiparar la forma física y la intensidad, todo se iguala mucho. Cuando tuteas a los equipos de menor nombre te acaban sacando los colores"

Comportamiento de los aficionados al enfrentarse al equipo local: "Aún siendo el equipo visitante, la gente siempre nos ha tratado aquí con mucho cariño. Fui a la mezquita y hubo gente que me comentó que aunque su equipo es el Madrid tenía el corazón dividido"





¿Le gusta al vestuario entrenadores con mano izquierda o mano dura?: "Cuando hablé de respeto, me refería a la vida en general , demostrarlo a la hora de trabajar. El Madrid ha tenido diferentes tipos de entrenadores y no podemos estar toda la vida dando vueltas. Yo me da igual quien venga pues siempre pongo el pie en el fango"





Alcanzar los 23 títulos de Gento: "Mañana puede ser mi título 20. Ojalá pueda entrar en la lista de jugadores del Real Madrid con más títulos y ojalá me pueda acercar a Paco Gento"

A continuación fue el turno para el entrenador argentino





Ánimo del equipo: "Están todos muy contentos y motivados, pero también está el nerviosismo y el cosquielleo de que es una final. Tenemos que poner toda nuestra energía y emoción y competir para ganar como siempre"





Quejas de River por no usar el VAR ante el Al Ain: "Ellos utilizan sus armas y usan muchos bloqueos en las faltas laterales y a veces cometen faltas en balón parado. Sacaron ventaja de eso contra River, es normal la intención del rival de usar todas sus armas e intentar engañar al árbitro, usaremos nuestras armas para que esto no suceda y poner nuestros medios para que no pase"

Derrota de River: "Esto se ha democratizado y participan todos los continentes y me parece una mejor versión. Esperaba que River pasara pero no creo que fuera una sorpresa. Esto es mucho más competitivo de lo que puedan esperar todos. No hay casualidades"





Isco: "Lo vi muy bien el otro día y también lo veo bien entrenando. El cuerpo técnico espera tener a todos sus jugadores disponibles y además si cuando lo entran bien te dificulta la confección del equipo, pero favorece la posibilidad de competir"





El rival: "Tratará de jugar con solidez defensiva y tratando de aprovechar la rapidez de los atacantes y también, a balón parado, sin bloqueos espero ilegales"

Posible primer título como entrenador: "Es un título colectivo y solo pienso en refrendar el valor de la última Champions. Y hay que darle valor al tercer título. Es una hermosa oportunidad para los jugadores"





¿Puede el Madrid ganar otra Champions?: "Es lo que se decía el año pasado y el anterior... lo que es imposible es ganar la Champions los próximos 200 años, pero esto es competición. Nos cuesta a todos darle la justa medida a lo que ha logrado el Real Madrid en los últimos 5 años, y eso sí me sorprende mucho cada día. No se puede uno dormirse en los laureles, sin duda, pero es extraordinario lo que ha hecho este equipo en los últimos 5 años. A mí solo me preocupa que mañana estemos metidos a nivel táctico y mental"





¿Le gustaría una final de Champions entre Barça y Madrid?: "Hipótesis lejana todavía"

