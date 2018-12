La faceta del juego de Luka Modric que todos le dicen que tiene que mejorar

Luka Modric, el actual The Best y Balón de Oro, concedió una entrevista para RealMadrid televisión tras conquistar el Mundial de Clubes 2018. En dicha entrevista más allá alabar al equipo por el logro conseguido, bromeó con su gol en la final, que abría la lata. El croata dice que sus compañeros a menudo le insisten para que dispare más a portería: "Todos me dicen que tengo que tirar más, pero me gusta más dar pases a mis compañeros. No tiro mucho, es verdad, pero cuando tiro, entra. Tengo que hacerlo más, pero no me obsesiona. Lo importante es ayudar al equipo en otros aspectos”.





LUKA MODRIC!



The best player of 2018 scores his first goal of the season in the Club World Cup final! pic.twitter.com/jK0OJXt9bv — FOX Soccer (@FOXSoccer) December 22, 2018









El exquisito futbolista del Real Madrid destaca por ser un centrocampista asociativo con, capacidad para organizar al equipo y de filtrar el último pase. Sin embargo, tiene un disparo privilegiado. De los 14 goles que ha anotado vistiendo la camiseta del Real Madrid, 12 han sido desde fuera del área. El primero, contra el Manchester United en los octavos de final de la temporada 2012/13. El último, ayer ante el Al Ain que sirvió para encarrilar la victoria y lograr su cuarto Mundial de Clubes como jugador del Madrid.





Alex Livesey/GettyImages









Luka Modric pone el broche de oro a este 2018 con este título: “Ha sido un año inolvidable para mí, ha sido perfecto. Este año siempre va a tener un lugar especial en mi agenda, no puedo pedir más”. El croata ha ganado, más allá del mundialito, la Champions, ha sido subcampeón del mundo con Croacia y a nivel individual ha logrado el The Best y el Balón de Oro, rompiendo la hegemonía de Messi y Cristiano.