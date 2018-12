Esto fue lo que dijo Messi sobre Guardiola, Ronaldo, Dembélé y más

Leo Messi se encuentra en Argentina disfrutando con su familia de las vacaciones de Navidad. Un merecido descanso en el que ha sacado tiempo para conceder una entrevista al diario Marca para hablar de la actualidad del FC Barcelona pero también de su vida personal. En este sentido, vamos a ver cuáles fueron sus mejores frases.

El delantero destacó que esta temporada han cambiado de sistema con lo que ello conlleva. "Este año hemos vuelto a jugar un 4-3-3. La pasada campaña formábamos dos líneas de cuatro y dejábamos muy pocos espacios al juntar mucho esas dos líneas. Y era más difícil hacernos goles. Ahora con el 4-3-3 tenemos más posesión, mejor juego, pero quedamos más desarmados a la hora de retroceder. Pero nosotros nos sentimos cómodos con la pelota, defendiéndonos con el balón y presionando hacia adelante. Es lo que hicimos siempre. En los últimos partidos hemos experimentado una mejora en el plano defensivo y ojalá sigamos creciendo en esta faceta", destacó.

Un esquema en el que está siendo muy importante Ousmane Dembélé. Sin embargo el francés no ha terminado de adaptarse a su vida en la ciudad Condal. "Dentro del campo es un fenómeno. Tiene unas condiciones únicas. Depende de él dónde quiera llegar, tiene todas las posibilidad para ser lo que él quiera. Puede ser sin duda uno de los mejores del mundo por estas condiciones. Y por otra parte, es un chaval joven que se está adaptando a la ciudad y al club. Cuanto menos se hable de ello, mejor. Hay que dejarle tranquilo para que se vaya acomodando. Ya lo está haciendo. Se ha dado cuenta de los errores que ha cometido. Ha rectificado y vuelve a ser el Dembélé del principio y que todos queremos. Yo estoy tranquilo, es un chico muy bueno y entre todos vamos a ayudarle para que se centre en el fútbol, opinó.

Pese a todo, el Barça todavía continúa buscando un sustituto tras la marcha de Iniesta. Y es que es difícil reemplazar a un jugador con tanta calidad y al que todavía echan de menos. "Obvio que sí, tanto dentro como fuera del campo. Fueron muchos años compartiendo muchas cosas con Andrés, muchos días, entrenamientos, partidos, situaciones fuera de los campos... Claro que se le extraña".

Iniesta se formó en La Masía al igual que Messi. Una cantera que ahora está en sus horas más bajas pero que para el argentino podría resurgir en los próximos años. "Es importante volver a apostar por chicos de la cantera dándoles la oportunidad. Que vean que no es imposible escalar y llegar al primer equipo del Barcelona. Considero que en un futuro se podría llegar a dar lo de jugar con once futbolistas de la casa porque tenemos una gran cantera, pero llevará su tiempo".

Y si el Barça echa de menos a Iniesta, el Real Madrid está echando mucho más en falta la figura de Cristiano Ronaldo. Messi ya lo advirtió y en esta ocasión volvió a elogiar todo lo que el portugués daba al club merengue. "Al principio de temporada ya dije que el Real Madrid es un grandísimo club, de los mejores del mundo, y con jugadores de sobra, pero a Cristiano se le echaría de menos en cualquier equipo en el que hubiera estado y se marchase. Se le extrañaría porque marca muchísimos goles cada temporada y además te da muchas otras cosas en el campo. No me sorprende que lo extrañen, pero eso no quita que el Madrid siga siendo uno de los mejores equipos del mundo con grandísimos jugadores", argumentó.

Pese a la relevancia de Ronaldo, ni el portugués ni Messi han podido hacerse este año con el Balón de Oro. Pero para el jugador del Barça no le preocupa haberse quedado un año más sin el galardón. "Si te soy sincero, no le doy importancia aunque es un premio muy relevante. Yo sabía que esta temporada no tenía la posibilidad de ganarlo. Escuchaba los nombres que se barajaban y sabía que no iba a estar ahí. A partir de aquí, no me puse a esperar si era tercero, cuarto o quinto. En este sentido no me sorprendió porque no me esperaba nada".





Lo que sí que desearía Messi sería volver a coincidir de nuevo a las órdenes de Guardiola, pero se antoja complicado pues el futbolista ha reiterado que está muy a gusto en el Barça. "Aunque es difícil, me gustaría volver a trabajar con Guardiola. Es uno de los mejores entrenadores del mundo. Por eso me gustaría, pero ya te digo que lo veo complicado. No necesito ningún cambio. Estoy en el mejor equipo del mundo. Mis retos se renuevan año a año. No necesito cambiar de equipo o de Liga para fijarme nuevos objetivos. Estoy en mi casa, en el mejor club del mundo y no tengo necesidad de cambiar", finalizó.