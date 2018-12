Las hermosas palabras de Matías Almeyda para Carlos Salcido

Hoy Carlos Salcido se despidió oficialmente de Chivas. En conferencia de prensa explicó las razones de su salida y vaya que dio de qué hablar cuando mencionó el trato que recibió dentro de la institución en los últimos meses.

“Decidí hacerme a un lado (de Chivas) por el trato. Un trato que sentí no era bueno. No tuve empatía con el cuerpo técnico. Me voy un poco dolido porque no quería salir de este equipo así. El trato en estos seis meses, no fue bueno, por eso me voy. Esperaba irme dando una vuelta y llorando, no en la salita de prensa. Cuando me puse la camisa de Chivas dije: ‘mi puta madre que me la quitan' y no me la quitaron, yo me la quité y con eso me quedo”, declaró Salcido hoy en la tarde en conferencia de prensa.