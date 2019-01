Zico se moja y pone a Maradona y Pelé por encima de Leo Messi

El mítico exjugador brasileño ha querido sumarse al debate sobre quién es el mejor jugador de la historia del fútbol y se ha mojado con unos argumentos que no han dejado indiferentes a nadie.





¿Leo Messi o Diego Maradona, quién es el mejor jugador de la historia? Esa es una de las eternas preguntas del fútbol mundial sobre el que han opinado miles de personas pero que no tiene una única respuesta. El último en sumarse al debate ha sido Arthur Antunes Coimbra, más conocido como Zico.





El exjugador del Flamengo tiene muy clara su postura y para él Leo Messi no está por delante de su compatriota Diego Armando Maradona ni de Pelé: "Messi está cerca de Maradona. Para mí, Messi no se puede comparar con Pelé. Y coloco a Maradona por delante de Messi. Con Pelé no puede compararse porque él lo tenía todo. Tenía todas las cualidades y características que un jugador debe poseer: velocidad, fuerza, impulso, técnica, disparo, cabecear, regate... También tenía un arranque y pocos tenían su impulso al saltar, y eso que solo medía 1,70 m. Y tenía remate de cabeza. Sus fundamentos incluían un perfecto dominio de la pelota con el pecho y demás. No vas a encontrar una faceta que Pélé no dominara: ‘Pelé no sabe chutar de izquierda, Pelé no sabe dominar una bola, Pelé no sabe dribblar’. ¡Tú no vas a encontrar una cosa que no pueda hacer Pelé! Ejecutaba tiros libres y penales. Todo lo que se puede imaginar de un jugador, Pelé lo consiguió".

Además, Zico ha explicado por qué para él Messi no ha logrado alcanzar ni superar al Pelusa: "Maradona jugaba con más marcaje que con la que juega Messi hoy. Jugaba siempre con un marcador individual todo el tiempo. Maradona dio mucho a los equipos en los que jugó. Al igual que Messi. Pero Maradona dio mucho por Argentina. Maradona fue campeón del mundo, Maradona fue subcampeón del mundo, Maradona siempre se destacó en las grandes competiciones, incluso cuando Argentina no era favorita, cuando no tenía las estrellas que tiene hoy".





"No jugó en un equipo como el de Messi ahora. No jugó en el Barcelona de Messi. Con Piqué, con Iniesta, con Xavi, con Neymar o con Luis Suárez, como Messi lo ha tenido". concluyó el actual director deportivo del Kashima destacando la importancia que han tenido los compañeros de Messi en su carrera.

Estos argumentos de Zico situando a la Pulga por detrás de Pelé y Maradona han pillado por sorpresa a más de uno pero cada persona tiene a sus favoritos, y es que elegir entre tres leyendas como Pelé, Messi y Maradona no es una tarea sencilla.

