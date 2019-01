Jeison Murillo admite que su llegada al Barça empezó como una broma

Un sueño que comenzó como una broma. Así se fraguó la llegada de Jeison Murillo al Barcelona. Un día eres central suplente del Valencia de Marcelino, y al día siguiente tu agente logra que el Barcelona se interese por ti.

El nuevo futbolista del Barça, Jeison Murillo, ha confesado en una entrevista que su fichaje por el Barcelona comenzó con una broma que le hizo a su agente al ver que Samuel Umtiti caía lesionado. “¿Qué tal si me llevas al Barça?” fue lo que Murillo le dijo a su representante en tono jocoso. Todo como una simple broma y en un par de semanas Murillo se convirtió en nuevo central del Fútbol Club Barcelona para los próximos 6 meses.

JOSEP LAGO/GettyImages

Cuando supo la noticia se quedo en shock. Él no contemplaba realmente la posibilidad de poder compartir vestuario con Messi, Suárez, Piqué y el resto de la plantilla y ahora tiene por delante media temporada en la que trabajará y luchará para demostrar que debe quedarse en Can Barça un tiempo más, pues para él es un sueño poder vestir la camiseta blaugrana. Aún no ha debutado, aunque sí estuvo convocado en el encuentro frente al Getafe, y confía en hacerlo pronto para demostrar su valía.

El futbolista colombiano también reveló que no le ha sido difícil adaptarse al nuevo vestuario y a los nuevos compañeros. "Hay muchas estrellas que lo han ganado todo pero me sorprendió para bien la naturalidad de muchos jugadores. Con algunos me he enfrentado en varias ocasiones y que me reconozcan como jugador me ha hecho ilusión". Alguien que también ha sido importante, aunque ya no está en el vestuario es el exjugador del Barcelona, Yerry Mina, uno de sus mejores amigos y ahora uno de sus máximos consejeros en el día a día.

Jeison ahora solo piensa en trabajar y pelear por debutar y quedarse en Barcelona, para ello tiene por delante 6 meses en los que sus actuaciones y los resultados del equipo serán clave en la decisión final.